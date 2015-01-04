شهرداریهای مازندران برای برنامه ششم توسعه طرح مناسب ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علي نبيان، يكشنبه شب در همايش شهرداران مازندران به ميزباني شهرداري بهشهر در عباس آباد بهشهر افزود: تمام تجهيزات براي مقابله با سيل و بارندگي شديد فراهم شده است و با توجه به سيل ماههاي گذشته در غرب استان، شهرهاي اين منطقه درآمادگي كامل هستند و بروز حوادث قابل قبول نيست.

وي ادامه داد: براي تجهيز امكانات و تجهيزات در كنار شهرداران هستيم تا با آمادگي كامل وارد شده و دچار چالش نشويم.

نبيان همچنين در ادامه خطاب به شهرداران و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها افزود: بخشي از اعتبارات ماده 23 بايد به اين طرح و نصب سيستم پايش تصويري و مانيتورينگ اختصاص يابد.

وي با بيان اينكه در برخي شهرها اقدامات اوليه درخصوص نصب اين سامانه صورت گرفته، تصريح كرد: بايد با همت مضاعف همه شهرداران و فرمانداران، اين طرح در كليه شهرهاي مازندران به زودي اجرايي شود.

معاون عمراني استاندار مازندران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ساخت زائر سراي مازندراني ها در مشهد افزود: ساخت زائر سراي ارزان قيمت در مشهد نيازمند حمايت مردم و مسئولان است .

نبيان گفت: با توجه به هزینه بالای این طرح و اينكه به دليل عام المنفعه بودن مي توان از اعتبارات و بودجه دولتي هزينه كنيم بايد مسئولان و مردم كمك كار ما در اين زمينه باشند.

وي زمین تحویلی به استان مازندران را ۹۵۷ متر مربع با مجوز شهرداری مشهد اعلام كرد و اظهار داشت: اين زمين در منطقه بسيار خوب و جايگاه خوب سه نبش واقع شده است.

نبيان ادامه داد: از مهمترین اقدام براي اين بنا، ساخت پروژه خشت های آسمانی در جوار حرم امام رضا (ع) با همکاری و کمک مردم و خیرین است كه اميدواريم همه براي مهم پای کار آیند و برای ساخت زائر سرا کمک کنند.

معاون عمراني استاندار مازندران همچنين گفت: اشتغال فرزندان شاهد در شهرداري ها مورد توجه قرار گرفته و از آنان در جايگاهي كه بايد باشند بكارگيري شود.

در حاشيه برگزاري همايش شهرداران مازندران در بهشهر و در جلسه شوراي سازمان همياري شهرداري هاي مازندران با قدرداني از سیدعلی حجازی ، مدیرعامل سابق سازمان همیاری شهرداری های مازندران، عباس صالح زاده كه تاكنون بعنوان سرپرست اين سازمان بوده اند در حكمي از سوي استاندار بعنوان مدیرعامل جديد سازمان همیاری

شهرداری های مازندران منصوب و معرفي شد.