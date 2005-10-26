جايزه جهاني هاليوود به "خانم هندرسن تقديم مي كند" تعلق گرفت

نمايي از فيلم سينمايي "خانم هندرسن تقديم مي‌كند"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، جايزه جهاني هاليوود ابتكاري سالانه است كه براي معرفي بيشتر فيلم‌هاي خارجي در ميان هاليوودنشينان طراحي شده و داوران آن را پانزده نفر از منتقدان برجسته و مديران جشنواره‌هاي معتبر جهاني تشكيل مي‌دهند.

امسال در فهرست اوليه دريافت اين جايزه معتبر ده فيلم حضور داشتند كه از ميان آنها مي‌توان به "كودك" برادران داردن، "مرگ آقاي لازارسكيو"، "4" و "همدردي با بانوي انتقام" اشاره كرد. جايزه هم در نهايت با تصميم هيأت داوران به "خانم هندرسن تقديم مي‌كند" رسيد.

مراسم اهداي جايزه به برترين‌هاي يك سال اخير هاليوود ، همزمان با پايان جشنواره فيلم هاليوود و با حضور ستارگان سرشناسي چون دايان كيتن، جودي فاستر، جيك گيلنهال، ريچل مك‌ آدامز، چارليز ترون، پيتر سارسگارد و تمامي بازيگران فيلم "تصادف" به كارگرداني پل هاگيس برگزار شد.

جوايز را هم كوئنتين تارانتينو و گلدي هاون به برندگان اهدا كردند. سام مندس بريتانيايي هم براي كارگرداني فيلم "كله‌پوستي" برنده جايزه بهترين كارگردان شناخته شد. اين در حالي است كه والتر مرچ در حال تدوين نهايي فيلم در استوديو جرج لوكاس است و لوكاس هم كه براي دريافت جايزه بهترين فيلم سال به مراسم آمده بود اعلام كرد بر اساس آنچه او در اتاق تدوين ديده، "كله‌پوستي" يكي از نامزدهاي كسب اسكار بهترين فيلم امسال است.

از جمله ديگر برندگان جوايز امسال فيلم هاليوود مي‌توان به دايان كيتن، جواكين فينيكس، چارليز ترون، متيو برادريك، سوزان ساراندون، گروه بازيگران "تصادف"، آكيوا گلدزمن فيلمنامه‌نويس، پاول ادلمن فيلمبردار، والتر مرچ تدوينگر و "قصر متحرك هاول" هايائو ميازاكي اشاره كرد.