سبکترین و باریکترین لپ تاپ سامسونگ/ مانیتور بدون قاب و لبه ایسر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه ها تبدیل به مکانی برای عرض اندام کمپانی های مختلف و جذب مخاطبان جدید شده تا بتوانند به بهترین شکل محصولات خود را معرفی کنند. همزمان با نزدیک شدن به شمارش معکوس برای برگزاری بزرگترین و مهم ترین نمایشگاه محصولات فناوری در امریکا، کمپانی های مختلف به عرضه و معرفی محصولات خود پرداخته اند تا از رقبای خود بازنمانند.

* سبک‌ترین و باریک‌ترین لپ‌تاپ سامسونگ

کمپانی سامسونگ از عرضه سبک ترین و باریک ترین محصول خود با عنوان ATIV Book 9 رونمایی کرده که وزنی در حدود 950 گرم داشته و ضخامت آن نیز در حدود 1.14 سانتی متر است. این لپ تاپ جدید از صفحه نمایش 12.2 اینچی، وضوح تصویر 2560*1600 پیکسلی، درخشندگی 700 نیت، پردازنده Core M، کارت SD برخوردار است. بنا به گزارشات منتشر شده، عمر باطری این لپ تاپ در حدود 10.5 تخمین زده شده که رکورد قابل توجهی در عمر باطری لپ تاپ ها به شمار می رود.

* مانیتور بدون قاب و لبه ایسر



ایسر از محصولی متفاوت و اولین صفحه نمایش بدون قاب و لبه رونمایی کرده که می تواند توجهات بازی دوستان بسیاری را در نمایشگاه لاس وگاس امریکا به خود جلب کند. این مانیتور مخصوص بازی های ویدئویی بوده و از فناوری های جدید و متفاوت برخوردار است. مانیتور 27 اینچی ایسر با نام XB270HU از وضوح تصویر 2560*1440 پیکسل و تعداد رفرش 144 بار در ثانیه برخوردار بوده که اولین مانیتور منحصر به فرد مخصوص بازی ها به شمار می رود. صفحه نمایش سطح جلویی این مانیتور را پوشانده و هیچ قاب یا فرمی در جلوی آن دیده نمی شود.

* اسمارت فون جدید ایسر

کمپانی ایسر از اسمارت فون جدید خود با عنوان Acer Liquid Z410 رونمایی کرده که دارای قابلیت هایی مانند صفحه نمایش 4.5 اینچی با رزولوشن QHD ، وضوح تصویر 245 ppi، پردازنده 64 بیتی، دوربین اصلی 5 مگاپیکسل و دوربین جلویی 2 مگاپیکسل، اندروید 4.4 کیت کت و

قابلیت اتصال به LTEبرخوردار است. این محصول با قیمتی در حدود 129 یورو از اواخر ماه فوریه (اواخر بهمن ماه) عرضه خواهد شد.