نمایشگاه عکسی با موضوع حج در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکسی با موضوع حج از آثار ارسلان ازهاری معاون برنامه ریزی و توسعه استاندار کردستان شامگاه یکشنبه با حضور استاندار کردستان، امام جمعه سنندج و جمعی از مسئولان استانی در نگارخانه سوره پردیس سینما بهمن سنندج گشایش یافت و تا پایان هفته وحدت پذیرای بازدید علاقمندان است.

در این نمایشگاه 40 عکس به نیت مبعوث شدن پیامبر اکرم(ص) در سن چهل سالگی به پیامبری و با درنظر گرفتن بعد اجتماعی و وحدت میان مسلمانان به نمایش گذاشته شده است.

عکس های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه مربوط به سفر معنوی حج تمتع عکاس در سال 88 است که از آماده شدن حجاج برای نماز جمعه در مسجد الحرام، حرکت به سمت عرفات، سرزمین منا و محل اسکان زائران، طواف خانه خدا، رازونیاز ومناجات حجاج با خداوند، غارمختفی، قبرستان بقیع، مسجد قبا و مسجد النبی عکس هایی را در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

استاندارکردستان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو مرتبه توفیق حج تمتع و دوبار هم حج عمره را تاکنون پیدا کرده است، گفت: آثار به نمایش درآمده بسیار هنرمندانه است و برای کسانی که این سفر معنوی را رفته اند دیدن این تصاویر تجدید خاطره دوباره ای می شود و اشتیاق رفتن به این مکان مقدس را در افرادی که تاکنون مشرف نشده اند بیشتر می کند.

عبدالمحمد زاهدی بیان کرد: در هنگام طواف خانه خدا جمعیت زیادی از مسلمانان فارغ از نژاد، زبان و مذهب گردهم می آیند و موج انسانی را تشکیل می دهند و اینگونه وحدت خود را به جهانیان نشان می دهند.

وی با اشاره به اینکه زیباترین صحنه ای که هر انسانی می تواند در زندگی خود شاهد آن باشد طواف خانه خداوند است، عنوان کرد: سفر حج تنها سفری است که وقتی انسان یک بار آن را تجربه کند همواره تمایل به تکرار آن را دارد.

امام جمعه سنندج هم در بازدید از این نمایشگاه با تبریک هفته وحدت گفت: وجود پیامبرگرامی اسلام (ص) مظهر رحمت و برکت برای بشریت است.

ماموستا عبدالرحمن خدایی اظهارداشت: درصورتیکه مسلمانان اتحاد و برادری که اسلام برآن تاکید کرده است همواره داشته باشند و آن را حفظ کنند هیچ دشمنی توان ضربه زدن به آنها را نخواهد داشت.

وی بیان کرد: وجود اتحاد میان مسلمانان در ایران اسلامی منجر شده از دسیسه ها و ترفندهای دشمنان تاکنون در امان باشند و با هوشیاری تمامی توطئه های آنها را نقشه برآب کنند.

ارسلان ازهاری معاون برنامه ریزی استاندار کردستان هم در رابطه با عکس هایی که در این نمایشگاه عرضه کرده است، گفت: هر مسلمانی که به حج مشرف می شد بعد از بازگشت به شیوه های مختلفی هم چون گفتاری و یا نوشتاری اقدام به بیان خاطره های خود برای اطرافیانش می کند.

وی ادامه داد: تمامی خاطره های سفرحج خود در سال 88 را در قالب این تصاویر برای مردم علاقمند بازگو کرده ام.

وی اظهارداشت: تعداد عکس هایی که در این سفر معنوی گرفته ام بسیار زیاد بود ولی به نیت مبعوث شدن نبی مکرم اسلام(ص) در سن چهل سالگی به پیامبری،40 عکس را انتخاب کردم.