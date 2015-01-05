دومین جشنواره کاریکاتور فرهنگ شهروندی در سنندج به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری کردستان در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری هر سال با عنوانی، کلیدواژه و نقشه راهی را برای مردم ومسئولان تعیین می کنند.

امین مرادی با اشاره به شعار امسال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی عنوان کرد: فرهنگ زیربنای توسعه است و جشنواره کاریکاتور فرهنگ شهروندی نیز در همین راستا برگزار شده است.

وی اظهارداشت: این جشنواره با همکاری شهرداری سنندج برگزار شده و فراخوان آن نیز در مهرماه امسال اعلام شد.

وی ادامه داد: این جشنواره به منظور ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و ایجاد انگیزه و تقدیر از هنرمندان برگزار شد.

رئیس حوزه هنری کردستان ترافیک، بازیافت، مبلمان شهری، سد معبر و آپارتمان نشینی را از جمله محورهای برگزاری این جشنواره ذکر کرد و اظهارداشت: آثاری هم از استان های دیگر کشور هم به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود.

مرادی بیان کرد: 255 اثر از نقاط مختلف کشور در سه بخش استانی، منطقه ای و کودک ونوجوان مورد ارزیابی داوران قرار گرفت و از این تعداد 59 اثر پذیرفته شد و در قالب نمایشگاهی در نگارخانه سوره سینما بهمن سنندج به نمایش درآمد.

وی داوران این جشنواره را شامل فخرالدین دوست محمد، یاسر خانبرایی و بهزاد تارا ذکر کرد وافزود: در این جشنواره 90 نفر از هنرمندان کاریکاتوریست و کارتونیست شرکت کردند.

وی بیان کرد: عدم اطلاع از مسائل اجتماعی وسیاسی جامعه خطری است که کاریکاتوریست ها را تهدید می کند و می طلبد این افراد همواره با مسائل و موضوعات مطرح شده در ارتباط باشند.

نگاه تقدیری به هنرمندان جایگزین نگاه حمایتی شود

معاون فرهنگی شهردار سنندج هم در این مراسم رسالت اصلی این معاونت را ارتقای فرهنگ شهروندی خواند وگفت: مهمترین عامل در ارتقای شاخص فرهنگی تولید آثار فرهنگی است.

اسعد فرهادی داشتن نگاه حمایتی نسبت به هنرمندان را بی احترامی به آنها دانست و بیان کرد: باید نگاهی تقدیری نسبت به هنرمندان داشته باشیم و برگزاری چنین جشنواره هایی هم منجر به تقویت و ترویج چنین دیدی درجامعه می شود.

وی اظهارداشت: 59 اثر کاریکاتوری که در این جشنواره مورد پذیرش داوران قرار گرفته بود در قالب کتابچه ای چاپ خواهد شد.

وی عنوان کرد: مهمترین و تاثیرگذارترین پدیده در فرهنگ شهروندی هر جامعه ای زبان هنر است لذا توجه به این مهم جزو اولویت های معاونت فرهنگی شهرداری سنندج است.

در پایان این جشنواره از دبیر و مسئول کمیته اجرایی جشنواره، مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان و هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر وهدایایی تجلیل شد.

در بخش جنبی جشنواره آثاری ازحامد نیرومند، ژاله یوسفی، فهمیه ذبیحی سلطانی و مدیا حسنی از سنندج از سوی هیئت داوران شایسته تقدیر اعلام شدند.

در بخش کشوری هم از محبوبه پاک دل از مشهد، ابوالفضل حشمتی از بجنورد و شهرام رضایی از اردبیل تقدیر شد که این افراد هیچ کدام در اختتامیه این جشنواره حضور نداشتند.

مسعود عسکری مبین از قروه رتبه اول، محمدسامان صولی رتبه دوم و محمدرضا حق شناس از سنندج رتبه سوم این جشنواره را به خود اختصاص دادند.