80روحانی و مبلغ به مناطق مختلف زنجان ا اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی در جمع خبرنگاران هفته وحدت را هفته شادی وسرور مسلمانان عنوان کرد و افزود: ماه ربیع الاول برای همه مسلمانان بسیار مبارک است.

وی اظهار داشت: در راستای هر چه باشکوه تر شدن برنامه های هفته وحدت برنامه های شاد و متنوعی در مساجد استان و شهرستانها برگزار خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در این راستا 20 نفر مبلغ از قم برای استان آمدند و 80 روحانی هم برای تبلیغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: هفته وحدت از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و بنا بر نقل اهل سنت حضرت پیامبر اکرم (ص) 12 ربیع الاول به دنیا آمده و به نقل از شیعه این پیامیر بزرگوار در 17 ربیع الاول به دنیا آمده است.

وی در ادامه افزود: در این راستا 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول هفته وحدت نامیده شد و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: ما باید در هفته وحدت همدلی و همسویی داشته باشیم و به عقاید همدیگر احترام بگذاریم چرا که این احترام مانع تفرقه افکنی بین شیعه و سنی می شود.