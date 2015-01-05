به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب در ورزشگاه مستایا با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد.

"کالو آنچلوتی" در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: باخت برای ما دیر یا زود اتفاق می‌افتاد. در حال حاضر جایگاه خوبی در لالیگا داریم. تیم ما درگیر رقابتهای زیادی است. این شکست تیم ما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد چون پشت صخنه خیلی خوب کار می‌کنیم. ما تا حالا عملکرد خوبی داشته‌ایم و پس از این شکست بار دیگر هم کار خود را به خوبی انجام خواهیم داد. نباید آنچه انجام داده‌ایم را فراموش کنیم.

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه گفت: فکر می‌کنم عملکرد خوبی داشتیم اما بخت‌های گلزنی را از دست دادیم. در طول 90 دقیقه موقعیت‌های گلزنی فراوانی داشتیم. این موضوع در فوتبال اتفاق می‌افتد. ما گل نزدیم اما این موضوع نمی‎تواند بیانگر موضوعی باشد. فکر می کنم تمام تیم عملکرد خوبی داشت.

آنچلوتی گفت: والنسیا تیم قدرتمندی است اما برای بازی با این تیم به خوبی آماده شده بودیم. به این تیم تبریک می‎گویم چراکه خوب مبارزه کرد. داور هم عملکرد خوبی داشت چرا که این بازی با فشار تماشاگران بازی دشواری بود. والنسیا تیم محکم و باکیفیتی است.