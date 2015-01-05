فعالیت های آموزشی نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی صبح دوشنبه به منظور کیفیت بخشی به روند آموزش ابتدایی که با حضور معاون و کارشناسان این اداره کل، در محل حوزه معاونت ابتدایی برگزار شد اظهار داشت: مساعدت، همفکری و مشورت در تمام کارها موجب کسب نتیجه خوب خواهد شد، تلاش و مساعدت مضاعف همکاران در اجرای همایش باعث شد تا محتوای کار همایش از حالت تکراری و کلیشه ای به یک کار خلاق و مطلوب تبدیل شود.

طاهرخانی ادامه داد: پیامی که این همایش داشت این است که اگر مجموعه بخواهد می تواند کارهای خوبی را در عالی ترین سطح برگزار کند، در ضمن انتظار می رود با توجه به ظرفیت بالای مجموعه به همین همایش اکتفا نکنیم و در تدارک برنامه های با کیفیت و بهتر در جهت اهداف تعالی آموزش وپرورش گام برداریم، این به معنی مدیریت جهادی در کارآموزشی است.

معاون آموزش ابتدایی خاطر نشان کرد: از جمله نقات قوت این همایش می توان به تدریس عملکردی به طور زنده، تدوین و گردآوری مطالب کارگاه در قالب کتاب و بیان خیرمقدم توسط دانش آموزان اشاره کرد.

طاهرخانی در ادامه به برنامه های آتی حوزه معاونت آموزش ابتدایی و سیاست های اداره کل در حوزه آموزش ابتدایی اشاره کرد و مطالبی را بیان نمود و همچنین توصیه های اجرایی جلسه شورای معاونین را برای کارشناسان بیان کرد.

از جمله موارد دیگری که در جلسه مطرح و مورد گفتگو و بررسی قرارگرفت می توان به تشکیل جلسه برای تکلیف نوروزی، توجه ویژه به مسائل تربیتی مدارس شش پایه، توجه به کم شدن تعداد و همچنین حجم نامه ها و بخشنامه ها، توجه به اولویت های نیازها مدارس دانش آموزان ابتدایی، آشنا کردن مدارس با طرح تعالی، توجه ویژه نسبت به تکریم از ارباب رجوع و چگونگی بهبود آن، تحلیل بازدیدهای صورت گرفته، تصمیم گیری و توجه نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه، برگزاری همایش های علمی آموزشی، تشکیل شورای راهبری ارزشیابی توصیفی در سطح مناطق و... اشاره کرد.

در پایان رؤسای ادارات و کارشناسان حوزه معاونت ابتدایی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.