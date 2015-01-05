صندوق ایرانیان در سه شهر استان هرمزگان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی هرمزگان، حمزه رادمنش بیان داشت: به زودی شعبات صندوق تعاون روستایی ایرانیان در شهرهای بندرعباس، حاجی آباد و میناب راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه این صندوق در راستای اهداف سازمان تعاون روستایی راه‌اندازی شده است، افزود: این واحدهای اعتباری با جمع آوری سپرده های سهامداران تعاونی ها و اعطای تسهیلات قرض الحسنه کشاورزان را جهت تأمین نقدینگی در فصل کاشت داشت و برداشت یاری می رساند.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان بیان داشت: تمام گروه‌های تعاون روستایی عضو این صندوق هستند و در راستای خدمت به کشاورزان و پرداخت تسهیلات در زمینه کشاورزی، خدمات دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این گام نخست طرح خرید و فروش مبادله ای محصولات کشاورزی با اعتبارات بانکی به شمار می رود.

رادمنش افزود: خوشبختانه در شروع کار شبکه تعاون روستایی واقع دراین شهرستان ها حدود ۹هزار سهام به ارزشی بالغ بر ۴۴۷ میلیون ریال جمع آوری کرده است.

افزایش ۲برابری جذب تسهیلات تشکل های هرمزگان

مدیر تعاون روستایی هرمزگان، از افزایش ۲برابری جذب تسهیلات تشکل های تعاون روستایی در ۹ماهه امسال خبر داد.

رادمنش، بیان کرد: از محل تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مبلغ ۵۷ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال در وجه تشکل های تعاونی روستایی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش سازمان همواره برقراری ارتباط با منابع تسهیلات دهنده است، اظهارداشت: این میزان تسهیلات در مدت مشابه سال گذشته ۲۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال بوده که در سال جاری پرداخت تسهیلات به ۲برابر افزایش یافته است.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه یکی از اولویت های اساسی شبکه تعاون روستایی افزایش خریدهای توافقی محصولات کشاورزی است، اضافه کرد: از محل سرمایه گذاری تعاونی ها در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جهت خرید محصولات کشاورزی و بذر و نهاده های کشاورزی تسهیلات مورد نیاز اخذ شده است.