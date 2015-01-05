به گزارش خبرگزاری مهر، بارسا شب گذشته چنانچه سوسیه داد را شکست می‌داد با 41 امتیاز و البته یک بازی بیشتر نسبت به رئال در صدر جدول رده‌بندی رقابتهای لالیگا قرار می‌گرفت.

آنچه در بازی آبی و اناری پوشان با سوسیه‎داد جلب توجه می‌کرد نیمکت نشینی لیونل مسی، نیمار و دنی آلوس بود. مسی از دقیقه 46، نیمار از دقیقه 58 و آلوس از دقیقه 70 به بازی فراخوانده شدند.

پس از این بازی، این پرسش به ذهن بسیاری از اهالی فوتبال متبادر شد که چرا این سه بازیکن کلیدی در چنین بازی حساسی، نیمکت‌نشین شدند.

سایت بلیچر ریپورت در گزارشی به این موضوع پرداخته و ضمن پیدا کردن دلیل، تصمیم سرمربی بارسلونا را به نقد کشیده است.

طبق اعلام این سایت، این سه بازیکن از آنجایی که در تعطیلات کریسمس به سر می‌بردند و به دلیل حضور در آمریکای جنوبی دیرتر از سایر بازیکنان به نفرات تیم پیوسته‌اند، در این بازی نیمکت نشین بوده‎اند. ضمن اینکه سفر درازی را هم پشت سر گذاشته‌اند.

این سایت در ادامه می‌نویسد معنای تعطیلات این است که بازیکنان استراحت کنند و نه اینکه خسته تر بازگردند و نتوانند در ترکیب تیم قرار بگیرند.