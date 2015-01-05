به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان روز دوشنبه با حضور ایرج حیدری فرماندار تاکستان، مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان محلی در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.

ایرج حیدری در این جلسه گفت: هر چه داریم از برکت پیروزی انقلاب اسلامی است و باید بدانیم مردم حامی و نگهدار این انقلاب بوده و هستند لذا همه ما در حفظ ارزش ها وظیفه بسیار سنگینی داریم که باید به آن عمل کنیم.

وی افزود: استقلال، آزادی و عزت مسلمانان مرهون درایت رهبر فرزانه انقلاب و آرمانهای امام خمینی(ره) است که در مقابل تمامی استکبار ایستادند و به دستاوردهای ارزشمندی رسیدیم و امروز باید حافظ آن باشیم.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر روز شاهد وحدت، همدلی و تعامل بیشتر میان مسئولین و مردم هستیم و پیشرفت های حاصله مدیون این وحدت و همدلی است.

در ادامه مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است و حکومت تنها بهانه ای برای خدمت به مردم است و همه مسئولین باید در راستای سربلندی نظام قدم بردارند.

احمدی با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است افزود: باید توجه بیشتری به مسائل فرهنگی در اجرای مراسم دهه فجر داشته باشیم؛ چرا که سیاست، اقتصاد و همه مسائل ما تحت تاثیر مسائل فرهنگی است.

در ادامه حجت ‌الاسلام مرتضی کریمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی تاکستان ضمن ارائه گزارشی از ویژه برنامه های دهه فجر این اداره، دهه فجر را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانست و بر لزوم حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

در این جلسه اعضای ستاد دهه فجر شهرستان تاکستان پیشنهادات و نقطه نظر خود پیرامون هر چه باشکوهتر برگزار شدن ایام الله دهه فجر در این شهرستان را مطرح کردند.