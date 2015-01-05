به گزارش خبرگزاری مهر، همزان با ایام ماه ربیعالاول شبکه خبری زمان پس از یک دوره کوتاه وقفه؛ فعالیت حرفهای خود در عرصه اطلاع رسانی را از سر گرفت.
این پایگاه خبری که پیش از این تنها در معدودی از حوزههای خبری فعال بود در دوره جدید از فعالیتهای خود تمامی حوزه های خبری از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع و ورزش و... را تحت پوشش قرار میدهد.
این پایگاه خبری درباره خط مشی فعالیت خود در دروه جدید عنوان داشته است: رسانهای مستقل که در راستای اسلام ناب محمدی (ص) و اهداف و ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ایران، پايبندی به آرمانها و آموزههای والای حضرت امام خمينی(ره)، پیروی از خط ولایت فقیه، حفظ و تقويت وحدت ملی، تبيين منافع و مصالح ملی و صيانت از آنها تلاش خواهد کرد.
شبکه خبری زمان سعی دارد علاوه بر پوشش اخبار سیاسی کشور در دیگر بخشهای خبری از جمله اقتصاد تمرکز بیشتری داشته باشد و به شکل کاملا تخصصی در این حوزه مهم وارد شود.
این پایگاه خبری نرمافزار خود را نیز واکنشگرا و انعطاف پذیر ( Responsive web sites ) معرفی کرده است.
شبکه خبری زمان از طریق پایگاه اینترنتی www.zamannews.ir در اختیار است.
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