گزینه نظامی دشمن در حد شعار است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و تبلیغات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جمع اعضای هیأت علمی، پایوران و دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در حسینیه آیت‌الله بهاءالدینی اظهار داشت: رسالت پاسداری از اسلام و انقلاب ایجاب می‌کند ما همواره بیش از دیگران توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشیم.

حاجی زاده، ولایت‌مداری،‌ بصیرت،‌ اراده قوی و عمل جهادی در مسئولیت‌های محوله را از دیگر رموز موفقیت نیروهای انقلابی دانست و وجود چنین روحیه‌ای را باعث خودکفایی کشور مخصوصا در بحث دفاعی عنوان کرد.

وی ایستادگی، مقاومت و نگاه به درون و توجه به نیروهای خلاق و متعهد جوان داخلی را به عنوان راهبردی‌ اساسی دانست و گفت: ایستادگی ملت در جنگ تحمیلی از نمونه‌های بارز این مدعا است.

حاجی زاده با بیان اینکه صنایع هوافضا پاسخگوی نیازهای انقلاب است، تصریح کرد: امروز ساخت هر نوع امکانات دفاعی از ایده و طراحی تا ساخت کلا توسط متخصصین داخلی بدون کوچکترین نگاه به خارجی‌ها صورت می‌گیرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح را ستود و گفت: این هماهنگی و ایمان و ولایتمداری نیروها باعث شده تا دشمن از «گزینه نظامی» فقط در حد شعار استفاده کند.