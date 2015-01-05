منطقه تاریخی الموت صاحب مهمانسرای گردشگری می شود

محمدعلی حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الموت از مناطق دینی و تاریخی استان است که به دلیل وجود قلاع باستانی به ویژه حسن صباح از جاذبه های گردشگری مطلوبی برخوردار است که توجه به زیرساخت های گردشگری در آن ضروری است.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات جذب گردشگر در این منطقه نبود اقامتگاه و مکان مناسبی برای اقامت چند روزه گردشگران است که خوشبختانه مجموعه خوبی در این محدوده وجود داشت که با رایزنی و هماهنگی برای تغییر کاربری و استفاده بهینه از آن اقدام لازم صورت گرفته و امروز به نتیجه عملیاتی رسیده است.

حضرتی اظهارداشت: مراحل اداری و قانونی واگذاری مجتمع پژوهشی لاله الموت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در استان قزوین در حال انجام است و به زودی عملیات اجرایی تجهیز و بهره برداری این مجموعه به عنوان یک مرکز خدمات پذیرایی و اقامتی گردشگری آغاز می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: با حمایت استاندار محترم قزوین این درخواست در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و در نشست مشترک معاونان سیاسی و عمرانی استانداری،مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با دکتر بابازادگان معاون محترم توسعه مدیریت سازمان انرژی اتمی راهکارهای تحویل و تحول این مجموعه بررسی و مقرر شد طرح تغییر کاربری این مجموعه به مرکز خدماتی، اقامتی و پذیرایی برای گردشگران توسط سازمان میراث فرهنگی به دکتر صالحی معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی ارائه شود.

حضرتی یادآورشد: اصلاح و بهبود راه دسترسی، محوطه سازی، تجهیز سوئیت های اقامتی، رستوران، خدمات لاندری و خانه داری، کمپ اقامتی ارزان قیمت و تعیین مسیرهای ویژه و تازه گردشگری سواره، پیاده و مالرو را از برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در منطقه الموت خواند و افزود: با توجه به در پیش بودن طرح ثبت جهانی منظر تاریخی طبیعی الموت و محدودیت هایی که ممکن است به لحاظ ساخت و ساز در منظر ایجاد شود، این نقطه مناسب ترین مکان برای ارائه خدمات گسترده و یکپارچه اقامتی و پذیرایی است که امیدواریم فاز اول آن را در تابستان ۹۴ به مرحله بهره برداری برسانیم.

مجموعه سایت انرژی اتمی با ۱۸۵ هکتار وسعت برای فعالیت های علمی و آموزشی پیش بینی شده بود که در سفر صالحی رئیس انرژی اتمی در مهر ماه امسال به الموت و بازدید از این مجموعه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری انجام شده در اختیار استان قزوین قرار گرفت.

در این سایت که در منطقه خوش آب و هوای الموت واقع شده و چشم انداز زیبایی به طبیعت منطقه دارد می توان مجموعه های آموزشی، تفریحی و گردشگری ایجاد کرد.

با همکاری رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و واگذاری این مجموعه می توان امیدوار بود با احداث مجموعه اقامتی توسعه و رونق گردشگری استان و منطقه شتاب بیشتری گیرد.

این مجموعه ۸۵ اتاق و سوئیت و چند سوله و تاسیسات مناسب دارد که با نوسازی و احیا به مجموعه اقامتگاهی زیبایی تبدیل شده و نیاز گردشگران داخلی و خارجی را تامین خواهد کرد.

سایت آموزشی انرژی اتمی ایران در سال ۶۶ به عنوان مرکز آموزشی و رفاهی احداث شده است.

این مجموعه در محدوده ۱۰۰ کیلومتری شرق قزوین در منطقه الموت شرقی نزدیک شهر معلم کلایه مرکز واقع شده است.