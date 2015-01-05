به گزارش خبرگزاری مهر، فرزام ملکآرا مدیرعامل شرکت توسعهگر شبیهساز با بیان اینکه بازی موشوندان منطبق با استانداردهای جهانی ساخته شده است، افزود: این شرکت بازی آنلاین فیلم سینمایی شهرموشهای 2 را با نام «موشوندان» در تابستان سال 93 به سفارش شرکت درسا رسانه هوشمند شروع به ساخت کرد.
وی با یادآوری اینکه بازی شهرموشها در ژانر استراتژی تولید شده است. ادامه داد: این محصول همزمان با اکران فیلم شهرموشهای 2 در اواخر تابستان سال 93 در اختیار شهروندان قرار گرفت و از نخستین روز تاکنون بازیکنان و طرفداران زیادی را جذب کرده است.
مدیرعامل شرکت توسعهگر شبیهساز با بیان اینکه پروژه «موشوندان» در طی 45 روز با تلاش فراوان و شبانه روزی تیم تولید آماده ارایه شد، گفت: تیم توسعهگر شبیه ساز موفق شد تا در مدت یاد شده محصولی قابل قبول و منطبق با استانداردهای جهانی بازیهای MMO Strategy و مناسب با سلیقه علاقهمندان را روانه بازار کند.
تولید کننده بازی رایانه ای موشوندان یاد آور شد: این بازی به صورت آنلاین و از طریق آدرس www.mooshvandan.ir قابل دسترسی است.
ملک آرا به مدل تجاری بازی موشوندان اشاره کرد و توضیح داد: این بازی بر اساس مدل تجاری Free to Play است و امکان بازی کردن به صورت کاملا رایگان برای بازیکنان وجود دارد اما بازیکنان برای پیشرفت سریعتر در بازی، میتوانند از سیستم پرداخت آنلاین و خرید بستههای «بلوط طلایی» استفاده کنند.
وی افزود: سرور اول بازی موشوندان یا سرزمین کپل رسما در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۸ در محل شهر کتاب فرشته رونمایی شد و با گذر از سقف ۸۰۰۰ کاربر، سرور دوم بازی در پایان ماه اول راه اندازی بازی شروع به کار کرد. این سرور که با عنوان سرزمین نارنجی نامگذاری شده است در آدرس s2.mooshvandan.irقابل دسترس است.
این تولید کننده بازی ادامه داد: جهت پشتیبانی، پاسخگویی به سوالات، راهنمایی و آموزش گام به گام بازی سایت موشوندیار به صورت یک انجمن راه اندازی شد و در آدرس www.mooshvandyar.ir در دسترس است.
نظر شما