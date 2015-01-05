بازگشت سلامت به هوای البرز/ روزهای نفسگیر به طور موقت گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته پس از چند روز آلودگی هوای استان به علت پایداری هوا و رسیدن به شرایط اضطرار در شهرستانهای فردیس و نظرآباد، امروز بالاخره وضعیت هوا به شرایط سالم بازگشت.

ساکنان البرز از اواخر هفته گذشته تا دیروز یکشنبه با آلودگی هوا دست و پنجه کردند و در هوایی آلوده نفس می کشیدند اما از روز جاری بنا به گزارش ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، وضعیت به شرایط سالم رسید.

کیوان رحیمی معاون اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در شهرستان کرج میانگین غلظت آلاینده های با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته که عدد 68 را نشان می داد، کاهش یافته و در هشت ساعت نخست روز جاری شاخص کیفی هوا در شرایط سالم قرار دارد.

وی افزود: روز گذشته در شهرستان نظرآباد شاخص کیفی هوا ناسالم برای گروه های حساس بود که با کاهش غلظت آلاینده مسئول، وضعیت این شهر نیز به شرایط سالم بازگشت.

رحیمی یادآور شد: باتوجه به نقص فنی دو ایستگاه ساوجبلاغ و فردیس وضعیت کیفی هوا در این دو شهرستان در مقایسه با سایر شهرستانها پیش بینی می شود این دو شهرستان نیز در وضعیت سالم به سر می برند.

به گفته این مسئول هوای شهرستانهای طالقان و اشتهارد نیز سالم گزارش شده است.

معاون اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از شهروندان خواست با استفاده کمتر از وسیله نقلیه شخصی و گرایش به استفاده از حمل و نقل عمومی و انجام معاینه فنی خودرو و موتور سیکلت در کاهش آلودگی هوا مشارکت کنند.