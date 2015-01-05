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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

میرابی:

نوسازی ناوگان تاكسيرانی به كندی انجام می شود

نوسازی ناوگان تاكسيرانی به كندی انجام می شود

زنجان-مدير عامل سازمان تاكسيرانی شهرداری زنجان گفت: متاسفانه نوسازی ناوگان تاكسيرانی به كندی انجام می شود و بايد با اتخاذ تدابير ويژه در سطح ملی تسريع شود.

مشهود میرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقفه ایجاد شده در نوسازی ناوگان تاكسیرانی طی سال های اخیر اظهار كرد: یك سوم ناوگان زنجان فرسوده است.

وی خاطر نشان كرد: طبق قانون  تاكسی های 10 ساله فرسوده محسوب می شوند این در حالیست كه  عمر ناوگان تاكسیر در زنجان 12 سال است  و اكنون 700 دستگاه پیكان فرسوده مشغول كار هستند و در سال 94 پرایدها نیز به عمر فرسودگی می رسند.

مدیر عامل سازمان تاكسیرانی شهرداری زنجان ابراز كرد: 272 دستگاه از  تاكسی  های فرسوده  زنجان برای نوسازی ثبت نام شده اند  اما  به دلیل دشواری مراحل اخذ تاییدیه فقط با  نوسازی  35 دستگاه از این تعداددموافقت شده است .

میرابی  با بیان اینكه دو هزارو 544 دستگاه تاكسی  در شهر زنجان  وجود دارد بیان داشت: 175 دستگاه از این تعداد خودروهای سواری  شخصی ساماندهی شده هستند.

وی با اشاره به اینكه ساماندهی خودرو های سواری شخصی  هم اكنون انجام نمی شود افزود: مقرر شده در رابطه با خودروهای شخصی و عملكرد آن ها  به زودی تصمیماتی اتخاذ شود.

میرابی كمبود بازرس را یكی از مشكلات سازمان متبوعش برشمرد و اظهار كرد: با وجود تعداد انگشت شمار نیرو نمی توان انتظار داشت نظارت بر دو هزار و خرده ای تاكسی  ایده ال باشد.

کد مطلب 2456256

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