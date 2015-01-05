نوسازی ناوگان تاكسيرانی به كندی انجام می شود

مشهود میرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقفه ایجاد شده در نوسازی ناوگان تاكسیرانی طی سال های اخیر اظهار كرد: یك سوم ناوگان زنجان فرسوده است.

وی خاطر نشان كرد: طبق قانون تاكسی های 10 ساله فرسوده محسوب می شوند این در حالیست كه عمر ناوگان تاكسیر در زنجان 12 سال است و اكنون 700 دستگاه پیكان فرسوده مشغول كار هستند و در سال 94 پرایدها نیز به عمر فرسودگی می رسند.

مدیر عامل سازمان تاكسیرانی شهرداری زنجان ابراز كرد: 272 دستگاه از تاكسی های فرسوده زنجان برای نوسازی ثبت نام شده اند اما به دلیل دشواری مراحل اخذ تاییدیه فقط با نوسازی 35 دستگاه از این تعداددموافقت شده است .

میرابی با بیان اینكه دو هزارو 544 دستگاه تاكسی در شهر زنجان وجود دارد بیان داشت: 175 دستگاه از این تعداد خودروهای سواری شخصی ساماندهی شده هستند.

وی با اشاره به اینكه ساماندهی خودرو های سواری شخصی هم اكنون انجام نمی شود افزود: مقرر شده در رابطه با خودروهای شخصی و عملكرد آن ها به زودی تصمیماتی اتخاذ شود.

میرابی كمبود بازرس را یكی از مشكلات سازمان متبوعش برشمرد و اظهار كرد: با وجود تعداد انگشت شمار نیرو نمی توان انتظار داشت نظارت بر دو هزار و خرده ای تاكسی ایده ال باشد.