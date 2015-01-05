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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

حیدری:

وحدت شیعه و سنی موجب انزوای افراطی گری در جهان می شود

وحدت شیعه و سنی موجب انزوای افراطی گری در جهان می شود

قزوین- فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز گفت: اتحاد بین شیعه و سنی می تواند موجب انزوای افراطی گری در جهان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علیرضا حیدری فرمانده سپاه امام رضا (ع) صبح دوشنبه در جلسه شورای فرماندهی  ضمن تبریک هفته وحدت و ایام مناسبتی میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام (ص) گفت: گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت محمد(ص) بیانگر بصیرت مسلمین در برابر دشمنان است.

وی افزود: از ابزارهای همیشه مورد استفاده ی دشمنان علیه مسلمانان طرح و ایجاد اختلافات مذهبی بین برادران شیعه و سنی بوده است همچنانکه امروز مسلمانان در برخی از کشورهای اسلامی با به دام افتادن در فتنه تفرقه ی استعمارگران غربی در وضعیت نامناسبی قرار دارند ، و هفته وحدت یکی از برنامه های استکبارستیزی است که انگیزه فتنه گران و اهداف شومشان را برملا می کند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع)  با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب همواره کشور ما را طی بیش از سه دهه با سختی ها، تحریم ها و تهدیدهای بسیاری روبرو کرده اند، تصریح کرد: با تمام این مشکلات، ملت ایران به عنوان پیروان رسول خدا (ص) ایستادگی کردند و در جهت پاسداری از ارزش های اسلام و انقلاب گام برداشتندکه یکی از ویژگی های مهم جمهوری اسلامی ایران ظلم ستیزی  است که همواره این امر را به اثبات رسانده است.

حیدری در پایان یادآورشد: قرآن کریم یکی از سازنده ترین راهبردهای دین و رسالت محمد (ص)  است . و اتحاد بین شیعه و سنی می تواند در از بین بردن بسیاری از این افراط گریها نقش موثری داشته باشد.

کد مطلب 2456268

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