به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتفاقاتی که برای تیم فوتسال شهرداری ساوه رخ داد و چند بازیکن این تیم کنار گذاشته شدند، کادر فنی برای برطرف کردن نقاط ضعف این تیم در صدد جذب "ونانسیو لوپز" معروف به شاپا بر آمد. این بازیکن برزیلی که سابقه بازی در لیگ ایران را دارد و در دو فصل گذشته در تیم چونبوری تایلند بازی کرده است، مذاکراتی را با باشگاه شهرداری ساوه انجام داد و به توافق نهایی با این باشگاه رسیده است.

قرار است شاپا فردا سه شنبه به ایران بیاید تا قراردادش را امضا کند. محمود خوراکچی سرمربی تیم شهرداری ساوه در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: حرفه‌ای بودن شاپا و سابقه خوب او مرا متقاعد کرد که این بازیکن را برای رفع نقاط ضعف جذب کنیم. البته تا وقتی قرارداد امضا نشود، چیزی نهایی نیست ولی توافق ما با شاپا تا پایان همین فصل است.