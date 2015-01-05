آرمان ما سانتریفیوژ نیست؛ آرمان ما نابودی کاخ سفید و محو صهیونیسم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در مراسم افتتاحیه چهارمین مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت در محل سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه روحیه انقلابی با گذر زمان سرد نمیشود و از بین نمیرود، گفت: اگر وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام را بخوانیم، متوجه میشویم که فرازهای پایانی وصیت ایشان که مربوط به سالهای پایانی حیاتشان بوده است به مراتب انقلابیتر از فرازهای ابتدایی آن است.
وی افزود: انقلابیهای قلابی که برای منافع خودشان در صف انقلاب وارد شدهاند، وقتی سنشان بالا میرود و از شور و شر جوانی میافتند، حرفهای سازشکارانه میزنند و اسم آن را نیز خردگرایی و عقلانیت میگذارند.
سردار نقدی با بیان اینکه عزت امروز کشورمان دستاورد همان تلاشهای دیروز است، تاکید کرد: آرمان ما سانتریفیوژ نیست بلکه آرمان ما نابودی کاخ ستمگران و کاخ سفید آمریکا و محو صهیونیسم است؛ هر کس به این آرمانها اعتقاد ندارد و میخواهد به اسم خردگرایی بر روی آنها خط بکشد، صادقانه بگوید که از اول انقلابی نبوده و خودش را در صف انقلاب جا زده است.
ضرورت انس پیشکسوتان با جوانان در قالب هیاتهای قرآنی و حلقههای صالحین
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با بیان اینکه امروز باید تلاش کنیم تا ذخایر بزرگی را که در طول این سالها از حشر و نشر با شهدا به دست آوردهایم، حفظ کنیم تاکید کرد: هیاتهای قرآنی پیشکسوتان باید درسهای شهدا را مرور و یادآوری کنند.
وی افزود: بسیجی پیشکسوت نباید رها باشد و کسی از حال او خبر نداشته باشد؛ حداقل کاری که در هیاتهای قرآنی پیشکسوتان میتوان انجام داد، مطلع شدن از احوال یکدیگر و کمک به هم است. همچنین جمع پیشکسوتان میتواند نقش مهمی برای تعالی نسل جوان مخصوصا در رابطه با حلقههای صالحین مساجد ایفا کند.
سردار نقدی ادامه داد: اگر هر پیشکسوتی ۲۰ جوان بسیجی دانشآموز و دانشجو را در اختیار خود بگیرد و تجربههایش را در اختیار آنها بگذارد، میتواند از همانها جوانهایی مانند بچههای جنگ بسازد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به وضعیت کشور در زمان رژیم گذشته، گفت: زمانی روزانه ۶میلیون بشکه نفت در این کشور فروخته میشد اما دور تا دور تهران، حلبیآباد بود در حالی که امروزه با فروش ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار بشکه نفت، سه برابر جمعیت آن زمان را اداره میکنیم آن هم با وجود همه مشکلات به این دستاوردهای بزرگ در عرصه علم و فناوری دست یافتهایم.
وی با اشاره به خاطرات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی رژیم طاغوت، ادامه داد: او در خاطراتش آورده است که کارمند سفارت آمریکا به من پیشنهاد یکی از وزارتخانهها را داد و من هم ناراحت شدم که ای کاش حداقل سفیر آمریکا این پیشنهاد را به من میداد!
سردار نقدی خاطر نشان کرد: کشوری که روزی هیچ اختیار و تصمیمی از خودش نداشت و این گونه برایش تصمیم میگرفتند، امروز سیاستهای منطقه با موضعگیری مسئولان این کشور تعیین میشود.
هدایت نیروهای داعش از داخل سفارت آمریکا در بغداد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت منطقه و ضرورت حفظ هوشیاری و روحیه مبارزه، گفت: امروز نیروهای داعش از داخل سفارت آمریکا در بغداد هدایت میشوند و اسناد پشتیبانیهای مالی و تسلیحاتی آمریکا از این تروریستها نیز موجود است اما نتیجه این توطئهها آنگونه شد که نیروهای مردمی عراق در خط ولایت به میدان آمدند.
وی تاکید کرد: تا مادامی که صادق باشیم، از دل توطئهها موفقیت به دست میآید و این وعده خداست.
سردار نقدی در پایان خاطر نشان کرد: انشاءالله همین نسل پیشکسوتان و ریشسفیدها در بیتالمقدس نماز خواهند خواند و این وعده خدا دور نخواهد بود.
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