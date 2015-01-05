بازپرداخت وام های اشخاص دچار حوادث غیرمترقبه استمهال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: براساس قانون بودجه سال جاری كل كشور كلیه بانك های كشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق حمایتی كه به بخش كشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید كارگروهی به مدت سه سال استمهال کنند.

وی افزود: این کارگروه متشكل از نمایندگان جهاد كشاورزی شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه كشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین اعتبار بار مالی اضافی از محل اعتبارات قانون مدیریت بحران كشور مصوب كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه است.

معاون امور عمرانی استاندار بیان کرد: سازمان مدیریت بحران كشور استان قزوین را هم جزء استانهای تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه دانسته وباید نسبت به تشكیل كارگروه و اقدامات لازم برای شناسایی و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی كه در بخش كشاورزی توانایی بازپرداخت وام های دریافتی خود را در اثر حوادث غیرمترقبه از دست داده اند، اقدام شود.

وی افزود: فرمانداران موظف هستند با مراعات قانون و آیین نامه مذكور اقدام و نتایج حاصله جهت انعكاس به وزارت متبوع را به اداره كل مدیریت بحران استان منعكس کنند.