۵۴ وقف جدید در استان قزوین ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، حافظ مقیمی الموتی در این باره اظهارداشت: از ابتدای سال جاری، تاکنون ۵۴ وقف در سطح استان به ثبت رسیده است که ارزش ریالی این موقوفات حدود دو میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان وقفهای صورت گرفته در سطح شهرستان قزوین بوده است، تصریح کرد: بیشترین میزان وقفهای صورت گرفته در حوزه احداث خانه عالم و مساجد است.
مسئول امور اوقافی ادارهی کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در ادامه افزود: در طول هفته وقف، چهاروقف در سطح استان به ثبت رسید که ارزش ریالی این موقوفات حدود ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی تصریح کرد: اهداء یک هزار فریم عکس فاخر از امامزادگان و موقوفات استان قزوین و ثبت اولین وقف رسانه ای استان، شش هزار متر زمین برای استفاده در حوزه انرژی هستهای در شهرستان بویینزهرا، اهدای یک قطعه زمین برای احداث مسجد و احداث یک باب گاراژ سه وقفی است که در هفته وقف در سطح استان داشتهایم.
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