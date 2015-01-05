به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در حاشیه نشست همکاری با وزیر بهداشت عراق در جمع خبرنگاران درباره توزیع بسته های امنیت غذایی تا پایان سال گفت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود امسال در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی ماه و بسته چهارم پایان اسفند ماه سال جاری میان ذینفعان توزیع خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بودجه این اقدام تامین شده و کماکان در حال شناسایی طبقات پایین برای توزیع این بسته ها هستیم، افزود: هفته آینده روز و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بسته ها اعلام می شود و نوع و میزان کالاها مانند بسته های قبلی است.

وی تصریح کرد: به شرطی که منابع مالی بیشتری برای این اقدام فراهم شود در جمعیت تحت پوشش بسته چهارم امنیت غذایی تجدید نظر می شود.