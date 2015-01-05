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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

ربیعی اعلام کرد:

بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی ماه توزیع می‌شود

بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی ماه توزیع می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در حاشیه نشست همکاری با وزیر بهداشت عراق در جمع خبرنگاران درباره توزیع بسته های امنیت غذایی تا پایان سال گفت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود امسال در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی ماه و بسته چهارم پایان اسفند ماه سال جاری میان ذینفعان توزیع خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بودجه این اقدام تامین شده و کماکان در حال شناسایی طبقات پایین برای توزیع این بسته ها هستیم، افزود: هفته آینده روز و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بسته ها اعلام می شود و نوع و میزان کالاها مانند بسته های قبلی است.

وی تصریح کرد: به شرطی که منابع مالی بیشتری برای این اقدام فراهم شود در جمعیت تحت پوشش بسته چهارم امنیت غذایی تجدید نظر می شود.

کد مطلب 2456310

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