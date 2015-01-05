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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

جمالی زاده:

خدمات درمانی در مناطق رحمت آباد و رستم آباد رفسنجان ارتقا پیدا می کند

خدمات درمانی در مناطق رحمت آباد و رستم آباد رفسنجان ارتقا پیدا می کند

رفسنجان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در راستای طرح تحول سلامت، برنامه ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی حاشیه شهرها در منطقه رستم آباد و رحمت آباد رفسنجان اجرایی خواهد شد.

احمد جمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در سالهای  اخیر توجه کافی به جمعیت ساکن درمناطق حاشیه شهرها نشده است، لذا ارائه خدمات بهتر و ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی  به این جمعیت در قالب طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: دراین راستا در شهرستان رفسنجان نیز منطقه  رستم آباد و رحمت آباد در این طرح قرار گرفته و اقدامات  مقدماتی  جهت اجرای این برنامه صورت گرفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این رابطه، یادآور شد: انجام سرشماری و شناسایی جمعیت ساکن براساس گروههای سنی، ورود اطلاعات خانوارهای این مناطق در سامانه الکترونیکی، انجام مقدمات لازم  جهت واگذاری  به بخش خصوصی از جمله این اقدامات است.

جمالی زاده با بیان این مطلب که پس از انجام آموزش های لازم  به نیروهای  در نظر گرفته، فعالیت  مرکز  با شرایط جدید شروع خواهد شد، تصریح کرد: قرار شده از بهمن ماه و آغاز طرح، خدمات  بهداشتی با کیفیت  بهتر و به صورت  فعال  به کلیه خانوارهای تحت پوشش این مرکز ارائه شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان بیان کرد: خدمات مشاوره و تغذیه ای، کلیه  خدمات بهداشتی برای گروههای سنی مختلف  اعم از کودکان، نوجوانان،  جوانان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار، دانش آموزان و...، به صورت  بسته های  خدمتی ارائه می شود.

جمالی زاده همچنین گفت: مقرر شده است در راستای این برنامه  ویزیت  کلیه بیماران  در دو شیفت صبح و بعد از ظهر همراه با خدمات  پرستاری، دارویی و ... نیز به ساکنین این منطقه با هزینه های کمتر ارئه شود.

کد مطلب 2456330

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