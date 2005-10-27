دومين شوراي راهبردي شهري كشور تشكيل مي شود

مهندس سيد هاشم بني هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود : تدوين چگونگي اجراي آيين نامه ماده 33 قانون شهرسازي و حضور پررنگ مديريت شهري در اجرايي شدن اين آيين نامه شوراي راهبردي است .
شهردار مشهد گفت : هياتي مركب از معاون عمراني استانداري خراسان رضوي ، رييس سازمان مسكن و شهرسازي ، رييس نظام مهندسي ساختمان ، شهردار و رييس شوراي اسلامي شهر مشهد ، اعضاي شوراي راهبردي شهري مشهد را تشكيل مي دهند .
وي افزود : اين اعضا با نشست هاي تخصصي مشكلات فراروي انجام بهينه آيين نامه ماده 33 قانون شهرسازي را بررسي و مرتفع مي كنند .
شهردار مشهد گفت : شوراي راهبردي شهري مشهد توسط وزير مسكن و شهرسازي و معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن هدايت و پشتيباني مي شود .
بني هاشمي ، سطح كيفي و ساخت و سازها و نظارت بهينه بر آن را از جمله سياست هاي شوراي راهبردي شهر مشهد عنوان كرد و افزود : آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان با هدف تقويت نظارت فني بر ساخت و سازها تدوين شده و در راستاي اجراي اين آيين نامه ناظران فني ساخت و سازها به جاي كارفرمايان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمانت تعيين مي شود .
گفتني است ، بر اين اساس شناسنامه فني براي همه ساختمانهايي كه مورد نظارت فني كارشناسان قرار گرفته تهيه و مشخصات كلي آنها در اين شناسنامه درج مي شود .
اين آيين نامه با مشاركت شهرداري مشهد اجرا مي شود .
نظر شما