  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۶

شهردار مشهد در گفتگو با "مهر" خبر داد :

دومين شوراي راهبردي شهري كشور تشكيل مي شود

شهردار مشهد گفت: دومين شوراي راهبردي شهري كشور با پشتيباني و هدايت وزير مسكن در مشهد تشكيل مي شود .

مهندس سيد هاشم بني هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود : تدوين چگونگي  اجراي آيين نامه ماده 33 قانون شهرسازي و حضور پررنگ مديريت شهري در اجرايي شدن اين آيين نامه شوراي راهبردي است .

شهردار مشهد گفت : هياتي مركب از معاون عمراني  استانداري خراسان رضوي ، رييس سازمان مسكن و شهرسازي ، رييس نظام مهندسي ساختمان ، شهردار و رييس شوراي اسلامي شهر مشهد ، اعضاي شوراي راهبردي شهري مشهد را تشكيل مي دهند .

وي افزود : اين اعضا با نشست هاي تخصصي مشكلات فراروي انجام بهينه  آيين نامه ماده 33 قانون شهرسازي را بررسي و مرتفع مي كنند .

شهردار مشهد گفت : شوراي راهبردي شهري مشهد توسط وزير مسكن و شهرسازي و معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن هدايت و پشتيباني مي شود .

بني هاشمي ، سطح كيفي و ساخت و سازها و نظارت بهينه بر آن را از جمله سياست هاي شوراي راهبردي شهر مشهد عنوان كرد و افزود : آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان با هدف تقويت نظارت  فني بر ساخت و سازها تدوين شده و در راستاي  اجراي اين آيين نامه ناظران فني ساخت و سازها به جاي كارفرمايان توسط سازمان  نظام مهندسي ساختمانت تعيين مي شود .

گفتني است ، بر اين اساس شناسنامه فني براي همه ساختمانهايي كه مورد نظارت فني كارشناسان قرار گرفته تهيه و مشخصات كلي آنها در اين شناسنامه درج مي شود .

اين آيين نامه با مشاركت شهرداري مشهد اجرا مي شود .


 

کد مطلب 245634

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها