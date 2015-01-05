آخرین جزئیات آماری دانش آموزان استثنایی در کشور

مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که بیشترین دانش آموزان در کدام گروه و شهر هستند گفت: بیشترین دانش آموز استئنایی متعلق به شهر های بزرگ است که تهران به عنوان بزرگترین شهر تعداد 10 هزار دانش آموز استثنایی دارد.

وی افزود: بیشترین گروه دانش آموز استثنایی را با تعداد 53 هزار نفر کم توان های ذهنی تشکیل می دهند و نابینایان کمترین گروه هستند.

هوش مرزی ها در نظام آموزشی گم هستند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره ی دانش آموزان هوش مرزی تصریح کرد:ضریب هوشی دانش آموزان عقب افتاده 50 تا 70 ، ضریب هوشی 90 تا 100 بهنجار پایین و دانش آموزان عادی دارای ضریب هوشی 100 هستند که هوش مرزی ها ضریب هوشی 70 تا 90 دارند که در مدارس عادی درس می خوانند.

قدمی ادامه داد:دانش آموزان با ضریب هوشی 50 تا 70 به مدارس استثنایی و دانش آموزان دیگربا ضریب هوشی 100 به مدارس عادی می روند، هوش مرزی ها 20 عدد از دانش آموزان استثنایی بالاتر و 10 عدد از دانش آموزان عادی ضریب هوشی کمتری دارند بنابراین در نظام آموزشی گم هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: سنجش در مقطع ابتدایی با ارزشیابی توصیفی است بنابراین هوش مرزی های پس از طی این دوره هنگامی که وارد مقطع اول دبیرستان می شوند به شدت افت تحصیلی دارند.

تشکیل گروه برنامه ریزی برای هوش مرزی ها

وی با بیان اینکه روش آموزش هوش مرزی ها متفادوت با آموزش های عادی است اظهار کرد:در سازمان آموزش و پرورش استثنایی گروهی برای برنامه ریزی درسی هوش مرزی ها تشکیل شده است تا برای معلمان طرح آموزش تلفیقی برنامه ریزی کنند که چگونه به این دانش آموزان آموزش دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان کرد: دانش آموزان هوش مرزی باید با آموزش های تلفیقی و فراگیر در مدارس عادی تحصیل کنند.