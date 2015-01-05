تقویت نهادهای مدنی موجب ارتقاء بهره وری جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سازمان های مردم نهاد شهرستان قزوین صبح دوشنبه با حضور سیدعلی موسوی فرماندار قزوین و نمایندگان این سازمان برگزار شد.

سیدعلی موسوی در حاشیه برگزاری این انتخابات در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: بی شک سرمنشاء نهادهای خیریه و عام المنفعه در کشور، باورهای دینی و مذهبی مردم بوده است.

وی افزود: افزایش مشارکت مردم در امور خیریه و تبیین حقوق شهروندی، امدادرسانی در مواقع بحران و نقش آفرینی در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت پذیری در مدیریت جمعی، از جمله مزایای توسعه سازمان های مردم نهاد است.

فرماندار قزوین در ادامه با اشاره به اینکه تقویت نهادهای مدنی یکی از راه های ارتقاء مدیریت و بهره وری در جوامع محسوب می شود تصریح کرد:امروز نهادهای مدنی یکی از موثر ترین عوامل در ایجاد مشارکت پذیری عمومی در فرایند توسعه کشورهاست.

وی ضمن اعلام آمادگی در توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد به عنوان حلقه واسط بین دولت و مردم در شهرستان قزوین یادآورشد: ترویج فرهنگ انتقاد پذیری لازمه توسعه جامعه است و نهادهای مدنی به ویژه احزاب، رسانه ها و تشکل های صنفی به عنوان زبان گویای مردم می توانند مسایل و مشکلات مردم را به مسولان انتقال دهند.

به گفته موسوی در این انتخابات که با توجه به دستورالعمل اجرایی وزارت کشور و حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد شهرستان قزوین برگزار شد، مجتبی رجبی به عنوان نماینده اصلی و نصرالله کشاورز و حسینعلی محمدنیا به ترتیب به عنوان نمایندگان اول و دوم علی البدل هیئت نظارت سازمان های مردم نهاد شهرستان قزوین انتخاب شدند.