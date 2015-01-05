رشد بانکداری اسلامی در کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ونکوور سان، بانکداری اسلامی در کانادا با یک تریلیون دلار دارایی، مورد حمایت دولت محافظه کار این کشور، بانک ها و اتحادیه اعتباری مهم، مراکز تجاری و مسلمانان صاحب نفوذ سراسر کانادا قرار گرفته است.

بانکداری اسلامی در کانادا در سال های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بیش از یک میلیون مسلمان در کانادا زندگی می کنند.

ولید حجازی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تورنتو در اینباره گفت: «میزان آگاهی از بانکداری اسلامی در کانادا در چند سال گذشته به دشت افزایش یافته است.»

وی با اشاره به حمایت سال گذشته دولت کانادا از تشکیل یک کنفرانس بانکداری اسلامی جهانی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس افزود: «با تلاش های دولت فدرال در این رابطه، جذابیت کانادا برای مالیه اسلامی افزایش خواهد یافت.»

حجازی اضافه کرد، بسیاری از مسلمانان ساکن کانادا؛ به دنبال «بانک هایی هستند که مطابق با مقررات شریعت اسلامی فعالیت می کنند.» آنها خواستار اخذ وام از بانک هایی هستند که مبنای محاسبه سودشان بر اساس معیارهای غربی نباشد.

به گفته حجازی، صندوق بین المللی پول اخیرا توسعه مالیه اسلامی در کانادا را ناشی از افزایش تعداد مسلمانان ساکن کشورهای غربی، افزایش درآمدهای نفتی کشورهای اسلامی و افرادی دانسته است که به دنبال خدمات مالی «اخلاقی» و با ریسک پایین می گردند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت، علاوه بر بانک های کانادایی نظیر سی آی بی سی، که صریحا برای ارانه خدمات بانکداری اسلامی اعلام آمادگی کرده اند، شرکت رهن و خانه سازی کانادا اخیرا اعلام کرده که هیچ مانع قانونی ای وجود ندارد که مانع گسترش بانکداری اسلامی در کانادا شود.

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