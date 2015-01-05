دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شتاد دهه فجر استان کرمان با اشاره به نزدیک شدن به سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: امروز ایران اسلامی به برکت انقلاب از اقتدار بی نظیری در منطقه برخودار بوده و ما باید قدردان انقلاب باشیم.

وی با اشاره به ایثارگری های صورت گرفته برای به ثمر رسیدن انقلاب ابراز داشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای نمایش وحدت ملت ایران و تحکیم ارزش های انقلاب است.

این مسئول با اشاره به هراس دشمنان از وحدت مردم ایران تصریح کرد: رهبر کبیر انقلاب (ره) همواره بر وحدت کلمه تاکید داشتند و امروز نیز مقام معظم رهبری همگان را به وفاق ملی فرا می خوانند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با تاکید بر لزوم بیان دستاوردهای نظام در ایام الله دهه فجر، ادامه داد: مردم باید با خدمات صورت گرفته در نظام آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود: بیان دستاوردهای نظام می تواند پوچ بودن ادعاهای دشمنان را به اثبات برساند.

صدفی از برگزاری همایش استانی ستاد دهه فجر استان کرمان در 22 دی ماه جاری خبر داد و گفت: این همایش با حضور استاندار و مدیران کل برگزار می شود.

وی بر لزوم مشارکت مردم در برنامه های ملی مذهبی تاکید کرد و ابراز داشت: برنامه های دهه فجر باید در راستای تحکیم ارزش های انقلاب به ویژه جایگاه ولایت باشد.

صدفی «پیشرفت و عدالت در پرتو اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» را شعار امسال دهه فجر دانست و یادآور شد: امسال نیز مانند هر سال حضور حماسی مردم را در راهپیمایی 22 بهمن شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به حضور آگاهانه و با بصیرت مردم کرمان در صحنه های مختلف، افزود: امسال استان کرمان به عنوان نمونه کشوری تجمع 9 دی در کشور معرفی شد.

صدفی 9 دی را نماد وفاداری به ولایت دانست و ابراز داشت: حضور حماسی مردم در این تجمع بزرگ دشمنان را حیرت زده کرد.