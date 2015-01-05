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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

پنجمین دوره مرمت فرشهای کوفه انجام شد

پنجمین دوره مرمت فرشهای کوفه انجام شد

ستاد بازسازی عتبات عالیات اعلام کرد: هنرمندان همکار کمیته فرش ستاد بازسازی عتبات عالیات 80 متر مربع از فرشهای قدیمی مسجد کوفه را رفو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته فرش ستاد در این باره اعلام کرد: در این دوره با همکاری رفوگرانی از استانهای مختلف کشور این فرشها ترمیم و اصلاح شد.

غلامحسین دخانی افزود: از آنجا که فرشهای این مسجد طی 60 سال گذشته خاک گیری و شستشو نشده اند، به شدت خاک گرفته و بیدخوردگی پیدا کرده است. بنابراین گروه رفوگر ضمن راه اندازی دستگاه خاک گیری در چندین مرحله عملیات خاک گیری و شستشو، رفع سرنخ، بیدخوردگی و سوراخ و اصلاح شیرازه را بر روی این فرشها انجام دادند.

 مسئول کمیته فرش ستاد اظهار داشت: در این دوره با همکاری تولیت و کارکنان مسجد کوفه و تهیه امکانات مناسب 7 تخته فرشهای قدیمی کاشان، مشهد، کرمان و بیرجند ترمیم شده و تحویل مخزن مسجد شد.

لازم به ذکر است که حسن پلارک، رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات به همراه گروهی از نمایندگان مجلس و استاندار تهران که به عراق سفر کرده بودند از عملکرد این گروه بازدید کردند.

همچنین گفتنی است کمیته فرش ستاد بازسازی عتبات عالیات با همکاری هنرمندان رفوگر تاکنون حدود 40 تخته فرش این مسجد را رفو و اصلاح کرده اند.
 

کد مطلب 2456392
مهناز قربانی مقانکی

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