  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

انصاری:

تعریض جاده تبریز - باسمنج تاثیر مهمی در توسعه شهرک خاوران دارد

تعریض جاده تبریز - باسمنج تاثیر مهمی در توسعه شهرک خاوران دارد

تبریز - شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: تعریض جاده تبریز- باسمنج گامی مهم برای توسعه شهرک خاوران است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب انصاری دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرک خاوران در یکی از مناطق خوش آب و هوای تبریز قرار گرفته، اظهار داشت: این منطقه با توجه به نزدیکی آن به دره لیقوان یکی از بهترین و مناسب ترین مناطق تبریز برای زندگی و پتانسیلی برای تردد توریست ها در کمترین زمان به شمار می رود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در تعریض جاده باسمنج نیز گفت: تعریض این جاده از سال جاری آغاز شده و تاکنون اقداماتی مربوط به تملک، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت ریزی باند شمالی آن انجام شده است.

انصاری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه خاطر نشان شد: برای تعریض این جاده ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است که تاکنون  ۱۲۰ میلیارد ریال تحقق یافته و مابقی نیز در سال آینده تخصص خواهد یافت.

کد مطلب 2456406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها