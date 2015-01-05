تعریض جاده تبریز - باسمنج تاثیر مهمی در توسعه شهرک خاوران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب انصاری دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرک خاوران در یکی از مناطق خوش آب و هوای تبریز قرار گرفته، اظهار داشت: این منطقه با توجه به نزدیکی آن به دره لیقوان یکی از بهترین و مناسب ترین مناطق تبریز برای زندگی و پتانسیلی برای تردد توریست ها در کمترین زمان به شمار می رود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در تعریض جاده باسمنج نیز گفت: تعریض این جاده از سال جاری آغاز شده و تاکنون اقداماتی مربوط به تملک، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت ریزی باند شمالی آن انجام شده است.

انصاری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه خاطر نشان شد: برای تعریض این جاده ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است که تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال تحقق یافته و مابقی نیز در سال آینده تخصص خواهد یافت.