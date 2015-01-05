قاتل خاموش سه قربانی دیگر در کرج گرفت

سهراب شهبانی در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر گفت: از عصر دیروز تا کنون در دو حادثه جداگانه سه نفر در کرج دچار گازگرفتگی شدند که به مرگ هر سه نفر انجامید.

وی افزود: حادثه نخست عصر یکشنبه در خیابان شهید صدوقی کرج به وقوع پیوست که بر اثر آن یک زن 42 ساله در طبقه دوم یک ساختمان چهار طبقه به علت عدم استفاده از دودکش برای بخاری منزل دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

شهبانی با اشاره به اینکه حادثه دیگر ساعت هشت صبح امروز دوشنبه در 45 متری کاج خیابان بهتویی غربی به وقوع پیوست، ادامه داد: در این حادثه یک مادر 70 ساله و دختر حدود 50 ساله اش به علت استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی دچار گازگرفتگی شدند که متاسفانه این حادثه نیز به مرگ این مادر و دختر منجر شد.

شهبانی علت این حادثه را استفاده مشترک از دودکش برای بخاری و آبگرمکن و نشست گاز منوکسیدکربن از طریق آبگرمکن به داخل منزل اعلام کرد.

وی یادآور شد: برای انجام عملیات امداد و نجات دو تیم از ایستگاه 101 و ایستگاه بانوان به محل اعزام شدند.

به گفته این مسئول از ابتدای ماه جاری تا کنون شش نفر براثر گازگرفتگی در کرج جان خود را از دست دادند که دو مرد و چهار زن بودند.

سرپرست آتش نشانی کرج با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و گازسوز اظهار داشت: شهروندان باید نسبت به استاندارد بودن و نصب صحیح وسایل گرمایشی که در منزل یا محل کار استفاده می کنند، بسیار دقیق باشند تا شاهد از دست دادن جان شهروندان بر اثر گازگرفتگی نباشیم.