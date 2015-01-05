به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گودرزی در حاشیه برگزاری نشست ورزشهای همگانی در این خصوص اظهار کرد: یکی از ویژگیهای ورزش همگانی این است که قابلیت اجرا در فضاهای مختلف را دارد. هدف ما این است که در سال 1404 به سقف مورد نظر خود در این خصوص دست پیدا کنیم که این موضوع مشروط به ایجاد جلسات هماهنگی، سیاستگذاری و اجرایی است.
وی در خصوص مشکلات تیم ملی فوتبال و تغییرات رخ داده در فدراسیون این رشته، تصریح کرد: در مورد فوتبال مشکلاتی وجود داشت که در روزهای آخر به گوشم رسید که فدراسیون در جهت رفع آن تلاش نکرده است و بخشی از آن حل شد. در خصوص فدراسیونها به ویژه فوتبال آنها خودشان مستقلا تصمیم میگیرند که چه کنند. البته در حوزهای مثل فوتبال خیلی از پیشکسوتان و کارشناسان، صاحب نظر هستند.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان نیز در حوزه فدراسیون فوتبال به هیچ وجه دخالت نمیکند و البته ممکن است مثل سایر مردم، اظهارنظراتی داشته باشد و در صورت نیاز، مشورت بدهد. در مورد تغییرات فدراسیون فوتبال نیز آنها خودشان به این نتیجه رسیدند که این تغییرات صورت گیرد و باید فضای ورزش به صورتی باشد که پویا و فعال بوده و از افکار و اندیشههای نو استفاده شود.
گودرزی در خصوص باشگاه پرسپولیس و وضعیت واگذاری آن، بیان کرد: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که مالکشان وزارت ورزش است، حدود چهار ماه به امور اقتصاد و دارایی واگذار شده است و منتظریم سازمان خصوصیسازی، ارزشگذاری این دو باشگاه را تعیین کند. این سازمان خصوصیسازی است که اختیار این دو باشگاه را دارد و از اختیار وزارت ورزش و جوانان خارج است. ما هم امیدواریم که این سازمان در شرایط خوب و به نفع دو باشگاه و هواداران عمل کند و شرایط خوبی به وجود بیاید.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات فدراسیونهای بلاتکلیف، تصریح کرد: انتخابات همه فدراسیونهای بلاتکلیف به زودی انجام میشود. ظرف یک سال گذشته بیش از پیش فدراسیون را در این زمینه همراهی کردیم.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به انتخابات فدراسیون ورزشهای همگانی، عنوان کرد: ما نمیخواهیم در فدراسیونی که دوره رئیساش هنوز تمام نشده، انتخابات برگزار کنیم، میخواهیم زمان بگذرد تا شائبه مهندسی بودن انتخابات از بین برود. هدف ما بیشتر برای سالم برگزار شدن انتخابات است و هر کس را که جامعه صاحب رای بپذیرد، بنده هم وی را قبول خواهم داشت. حرکت فدراسیون ورزشهای همگانی رو به جلو بوده و توفیقاتی در آن دیده شده است.
گودرزی با اشاره به وضعیت اشتغال برخی از قهرمانان ورزشی، بیان داشت: طرحی در وزارت ورزش و جوانان تهیه شده و به صورت لایحه تقدیم دولت میشود تا در خصوص اشتغال به کار قهرمانان، بازنگری مجدد شود و قرار شد تا پایان هفته نظرات به کمیسیونهای مختلف ارجاع و بعد به صورت لایحه در دولت مطرح شود که آنجا نیز طبق چارچوب و آییننامه، شرایط جذب قهرمانان به وجود خواهد آمد. نفرات المپیکی و قهرمانان آسیا و جهان در چنین آییننامههایی هستند و برخی از ورزشکاران که خارج از این گروه میمانند، همانطور که مشاهده کردیم در مشاغل دیگر اشتغال میکنند که یکی از آنها نیز دستفروشی است و امیدواریم با یک روش و فرآیند معقول، مشکلات نیز حل شود.
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