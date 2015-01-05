کار کارشناسی برای رفع مشکلات مبلمان شهری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر،مجید فرخی ظهردوشنبه در سومین جلسه هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی افزود: بحث مناسب‌سازی پس از جنگ جهانی دوم که تعدادی معلول شدند آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه اماکن به سه بخش عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود اظهارداشت:خیابان‌ها و میدان‌ها اماکن عمومی، پاساژها و فرهنگسراها و منازل شخصی مربوط به بخش خصوصی است.

فرماندار زنجان از عدم وجود دسترسی و مبلمان مناسب معلولان به مراکز خدماتی، تفریحی و درمانی گلمند شد و گفت: بخش مرکزی شهر که از سعدی شمالی تا سعدی وسط می‌شود برای عبور و مرور معلولان مناسب نیست و جاسازی برای معلولان خوب نیست.

فرخی با اشاره به اینکه توسعه با قانون شکنی میسر نیست تاکید کرد: بعضی ها فکر می کنند با قانون شکتی کارها جلو می ود ولی این طور نیست و با قانون می توان کارهای بزرگ را انجام داد.

وی افزود:جاسازی اجزای مبلمان شهری نقش بسزایی در آرامش و زیباسازی شهر دارد و ایجاد مبلمان شهری مناسب در تردد آسان افراد سالم و غیرسالم بسیار موثر است.

فرماندار زنجان با اشاره به اینکه باجه‌های بانک‌ها، باجه‌های تلفن و رمپ‌ها باید با نیاز معلولان مناسب‌سازی و جاز سازی شود گفت: توجه به مناسب‌سازی باید در طرح جامع شهری و طرح تفضیلی دیده شود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری باید بر اساس الگو حرکت کند افزود: شهر در سال‌های گذشته ساخته شده و به دلیل عدم رعایت ضوابط در حال حاضر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

فرماندار زنجان تصریح کرد: شهرداری باید به رفع اشکالات مبلمان شهری مبادرت کند و با رعایت ضوابط در ساخت‌ و‌ سازهای جدید دیگر مشکلی برای سال‌های آینده ایجاد نشود.

فرخی خواستار عدم صدور پروانه پایان کار توسط شهرداری به ساختمان‌های متخلف شد و گفت :ساختمان‌های جدید از جمله پاساژهای جدید الاحداث در زنجان فاقد ضوابط مناسب‌سازی برای معلولان است.

وی یاد آورشد: باید با دقت در شهر مورد اجرا قرار گیرد و باید ضوابط علمی و اصلاحی به نهادها و ادارات ذیربط ابلاغ شود.

فرماندار زنجان با بیان اینکه طرح سبزه‌میدان زمینی به مساحت هفت هکتار در حال ساخت است گفت: باید ضوابط شهرسازی در این طرح اجرا شود.

فرخی افزود: باید دهیاران و شهرداران هم در روستاها هم نسبت به مبلمان سازی طرح هادی خود دقت لازم را انجام بدهند.