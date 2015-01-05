برگزیده عکس های خبری ۱۵ دی ۹۳

مردم فلسطین در مراسم بزرگداشت تولد حضرت محمد (ص) در کنار قبه الصخره
دختری از یک برکه گل آلود آب برمیدارد. اردوگاه پناهندگان جنوب «سودان»
«آندرس جاکوبسن» نروژی در طول مسابقه پرش با اسکی در «اینسبروک» «اتریش»
کشتی باری که در نزدیکی «ساوتهمپتون» به گل نشسته است. «انگلیس»
نیروی دریایی «اندونزی» هنوز مشغول پیدا کردن و جمع آوری اجساد مسافران هواپیمای ایرآسیا هستند. این هواپیما هفته ی گذشته سقوط کرده است.
پسران مسلمان هندی در طول جشنواره مسلمانان به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) به آسمان رنگ می پاشند.
سربازان آمریکایی در «افغانستان»
«برن» پوشیده از برفی زیبا؛ «سوئیس»
مراسم تشییع جنازه دومین پلیس کشته شده در آمریکا، «بروکلین»
تلاش آتش نشانان برای خاموش کردن آتش بزرگ انباری در «هاربین» «چین»
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