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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

برگزیده عکس های خبری ۱۵ دی ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۱۵ دی ۹۳

عکس های امروز را از جشن میلاد پیامبر اسلام در «فلسطین» آغاز می‌کنیم. سپس تصاویری از مشکل قطعی آب در «سودان»، مراسم تشیع جنازه پلیس آمریکایی و به گل نشستن کشتی در «انگلیس» را خواهیم دید.

عکس خبری

مردم فلسطین در مراسم بزرگداشت تولد حضرت محمد (ص) در کنار قبه الصخره

عکس خبری

دختری از یک برکه گل آلود آب برمیدارد. اردوگاه پناهندگان جنوب «سودان»

عکس خبری

«آندرس جاکوبسن» نروژی در طول مسابقه پرش با اسکی در «اینسبروک» «اتریش»

عکس خبری

کشتی باری که در نزدیکی «ساوتهمپتون» به گل نشسته است. «انگلیس»

عکس خبری

نیروی دریایی «اندونزی» هنوز مشغول پیدا کردن و جمع آوری اجساد مسافران هواپیمای ایرآسیا هستند. این هواپیما هفته ی گذشته سقوط کرده است.

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پسران مسلمان هندی در طول جشنواره مسلمانان به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) به آسمان رنگ می پاشند.

عکس خبری

سربازان آمریکایی در «افغانستان»

عکس خبری

«برن» پوشیده از برفی زیبا؛ «سوئیس»

عکس خبری

مراسم تشییع جنازه دومین پلیس کشته شده در آمریکا، «بروکلین»

عکس خبری

تلاش آتش نشانان برای خاموش کردن آتش بزرگ انباری در «هاربین» «چین»

کد مطلب 2456453

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