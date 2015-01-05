نیاز مردم منطقه چهار شهرداری مشهد به بیمارستان/ اعلام آمادگی خیرین

سید كمال الدین شاه چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با پروژه های عمرانی منطقه ۴ شهرداری مشهد عنوان كرد: در سال ۹۳ نزدیك به ۲۶۵ هزار متر مربع از معابر شهری در بلوار شهید مفتح، خیابان علامه طباطبایی، ‌بلوار پنجتن، ‌خیابان وحید، خیابان شهید قربانی، ‌معابر خاكی شهرك های نیكروز و نوكاریز و بلوار طبرسی شمالی و ‌بزرگراه شهید بابانظر آسفالت شدند.

شهردار منطقه ۴ مشهد ادامه داد: همچنین بهره برداری از بوستان خطی بزرگراه شهید بابانظر با ۱.۲ هكتار و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه های عمرانی منطقه ۴ شهرداری مشهد است كه بزودی زمان افتتاح رسمی آن اعلام خواهد شد.

وی تصریح كرد:‌ از جمله امكانات این بوستان می توان به فضای سبز و آبنما، ‌زمین بازی كودكان، تجهیزات ورزشی پاركی، روشنایی و مبلمان پاركی و نقاشی دیواری اشاره كرد كه مسیر عبور و مرور شهروندان را نیز بهبود بخشیده است.

شاه چراغی اضافه كرد: یكی دیگر از اقدامات شهرداری منطقه ۴ مشهد در سال ۹۳ بهسازی و پیاده رو سازی ۳۰ هزار متر مربع در بلوار طبرسی جنوبی، ‌طبرسی شمالی و بلوار شهید مفتح بوده است كه طی یك سال اخیر انجام شد.

میدان عسگریه كوی طلاب بهمن ماه به بهره برداری می رسد

وی تاكید كرد: در طرح پیاده رو سازی تلاش شده تا مسیر عبور نابینایان نیز در نظر گرفته شود. همچنین با شركت آب و فاضلاب مشهد در ارتباط با پروژه های خدماتی شبكه فاضلاب همكاری خوبی صورت گرفت تا آنها نیز حفاری های لازم را انجام دهند.

شهردار منطقه ۴ مشهد اظهار كرد: یكی دیگر از پروژه های عمرانی این منطقه جدول كانیبو در محدوده پنجتن و بلوار سوم طبرسی با اعتباری نزدیك به ۲۴۰ میلیون تومان است كه تا یك ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین امسال طراحی و احداث پروژه میدان عسگریه در كوی طلاب با تامین ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار آغاز شد كه تاكنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشته و تا یك ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

شاه چراغی در ارتباط با احداث جوی و كانال در منطقه ۴ شهرداری مشهد گفت: تاكنون برای احداث جوی و كانال در بلوار سوم طبرسی حد فاصل خیابان شهید عباسپور تا پل فجر و جوی و كال محدوده پنجتن و طبرسی شمالی در جهت رفع مشکل آب افتادگی معابر ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تاكید كرد: مشكل فاضلاب های شهری و آب افتادگی این منطقه باعث جاری شدن فاضلاب ها و تخریب بتن جداول می شود كه از عمر بهره برداری جداول نیز كم می كند.

شهردار منطقه ۴ مشهد در ارتباط با وضعیت ساخت و ساز در این منطقه عنوان كرد: یكی از مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارد ساخت و سازهایی كه در گذشته انجام شده كه مواردی چون پاركینگ و عریض بودن كوچه ها به منظور حفاری های لازم جهت شبكه فاضلاب در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: این امر در بلند مدت باعث مشكلاتی در زمینه بهداشت، سلامت و آرامش خود ساكنین این منطقه می شود.

درمانگاه و بیمارستان نیاز مردم منطقه چهار شهرداری مشهد

شاه چراغی یكی از مهمترین مشكلات منطقه ۴ شهرداری مشهد را كمبود امكانات درمانی و بهداشتی از جمله درمانگاه و بیمارستان اعلام كرد و گفت: تاكنون برای احداث یك درمانگاه در این منطقه تلاش های زیادی صورت گرفته كه هنوز به نتیجه نرسیده است.

شهردار منطقه ۴ مشهد اضافه كرد: همچنین قرار بود كه یك مركز خیریه در بلوار طبرسی شمالی احداث شود كه متاسفانه به دلیل عدم تامین مالی در مرحله گودبرداری متوقف شده است.

وی در ارتباط با احداث بیمارستان در منطقه ۴ شهرداری خاطر نشان كرد: با توجه به سفر اخیر وزیر بهداشت و طرح تقسیم بیمارستان های شهری مانند بیمارستان قائم در سه نقطه حاشیه شهر امیدواریم طرح احداث بیمارستان در این منطقه عملی شود.

شاه چراغی گفت: البته شهرداری منطقه ۴ مشهد آمادگی در اختیار قرار دادن زمین برای احداث بیمارستان را دارد و خوشبختانه خیرین نیز در جهت ساخت بیمارستان اعلام آمادگی كردند.