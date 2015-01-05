به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرآتی در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی 6 تاسیسات تقویت فشار گاز به منظور افزایش پایداری شبکه گاز ایران، گفت: هم اکنون آخرین مراحل راه اندازی 6 ایستگاه تقویت فشار گاز دهق، پل کله، همدان، بیجار، دشت و خیرگو در حال انجام بوده و حتی تعدادی از این طرح ها همچون ایستگاه همدان و دشت و بخش هایی از بیجار راه اندازی شده است.

مجری طرح تاسیسات تقویت فشار گاز کشور با اعلام اینکه این 6 تاسیسات تقویت فشار گاز تا پایان سال جاری به طور کامل در مدار بهره برداری قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: علاوه بر این راه اندازی بخش هایی از خط لوله دهم سراسری به منظور افزایش پایداری شبکه گاز ایران در فصل زمستان راه اندازی شده است.

این مقام مسئول در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با یادآوری اینکه در طول یک سال گذشته تاکنون بریا بهره برداری کامل از طرح های استراتژیک صنعت گاز یک نظام اولویت بندی پروژه ها در سطح شرکت گاز تعریف و اجرایی شده است، بیان کرد: این اولویت بندی اجرای پروژه هیا صنعت گاز متناسب با تامین منابع مالی انجام شده که منجر به شتاب در اجرای طرح های اولویت دار شده است.

مرآتی با تاکید بر اینکه برای سال اینده هم بهره برداری از پنج تا 6 تاسیسات تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله هشتم سراسری به عنوان یک پروژه اولویت دار در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در کنار راه اندازی این ایستگاه ها، تکمیل و بهره‌برداری از بخش‌هایی از خط لوله ششم سراسری هم در برنامه شرکت گاز گنجانده شده است.

مجری طرح تاسیسات تقویت فشار گاز کشور با اشاره به خودکفایی نسبی صنعتگران و سازندگان ایرانی در طراحی، احداث، نصب و راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز در داخل کشور، تاکید کرد: پس از تحریم و در غیاب شرکت‌های بزرگ خارجی این خودکفایی و سازندگی در صنعت گاز ایران به وقوع پیوسته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر در بخش ساخت قطعاتی همچون انواع لوله و اتصالات، تابلوهای برق، ابزار دقیق، تجهیزات یدکی و جانبی و حتی توربوکمپرسور سازندگان ایرانی به دانش فنی بومی دست یافته اند، بیان کرد: هم اکنون ایران در ردیف کشورهای سازنده تاسیسات تقویت فشار گاز بدون نیاز به مشارکت شرکت های خارجی است.

وی در خصوص روند بومی سازی و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه توربوکمپرسور گاز به عنوان یک کالای های تک و پیچیده در صنعت گاز کشور، توضیح داد: پس از اضمای دو قرارداد بزرگ خرید 100 دستگاه توربوکمپرسور از شرکت های زیمنس آلمان و سوبی زوریای اوکراین، هم اکنون انتقال دانش و فنآوری برای بومی سازی این تجهیزات پیشرفته توسط سازندگان داخلی در حال انجام است.

مرآتی با بیان اینکه مطابق با برنامه زمان بندی سازندگان ایراین قرار است سال اینده ماهانه یک تا دو دستگاه توربوکمپرسور برای تکمیل تاسیسات تقویت فشار تحویل دهند، گفت: تاکنون حدود 58 دستگاه توربوکمپرسور در طول چند سال اخیر توسط سازندگان داخلی تحویل صنعت گاز کشور شده است.

این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی تاسیسات تقویت فشار پل کله و دهق هم بیان کرد: این دو ایستگاه از پیشرفت ساخت بیش از 90 درصد برخوردار هستند و قطعا تا پایان سال جاری به طور کامل در مدار بهره برداری قرار دارند.

مجری طرح تاسیسات تقویت فشار گاز کشور در پایان هزینه احداث هر ایستگاه تقویت فشار گاز در کشور را حدود 50 میلیون یورو عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: با بهره برداری از ایستگاه‌های تقویت فشار گاز دهق و پل کله ظرفیت انتقال گاز کشور حدود 200 میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.