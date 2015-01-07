مجله مهر- عطیه همتی: تلفن همراه امروزه یکی از ضروریات زندگی آدمهاست به طوری که بسیاری از مردم حتی بدون تلفن همراهشان نمی توانند برای مدتی جایی بروند. اما در این میان برخی افراد مشهور ترجیح می‌دهند از تلفن همراه و حواشی آن دور باشند.

کریستوفر نولان

باورش سخت است اما «کریستوفر نولان» یکی از بهترین کارگردانان و نوابغ هالیوود رابطه‌اش با تکنولوژی اصلا خوب نیست. به طوری که این کارگردان حتی یک تلفن همراه شخصی برای خودش ندارد. این کارگردان 44 ساله که به تازگی در فیلم علمی تخیلی «installer» مخاطبانش را به فضا برد حتی باور ندارد که با داشتن ایمیل می‌تواند کارهایش را راحت‌تر جلو ببرد. فیلم آخر آقای نولان که سراسر با استفاده از تکنولوژی روز سینما ساخته شده تاکنون در سراسر جهان 426 میلیون پوند فروخته است. اما وی معتقد است داشتن حتی موبایل فرصت فکر کردن و تمرکز را از وی می‌گیرد. نولان یکی از خوش شانسی هایش را کار مداومش می‌داند و می گوید که همیشه آدمهایی که با آنها کار دارد اطرافش هستند.

جانی دپ

بازیگر فیلم‌های « کارخانه شکلات سازی»، «ادوارد دست قیچی» و «دزدان دریایی کارائیپ» نیز دوست ندارد تلفن همراه داشته باشد. چون نمی‌خواهد تمام وقت در دسترس باشد. اما به نظر آقای بازیگر استفاده از اینترنت بسیار جذاب است چون آن را یک راه جالب برای برقراری ارتباط می داند. جانی دپ می گوید که ترجیح می دهد دوستانش برای ارتباط با وی از طریق اینترنت اقدام کنند.

آنجلینا جولی

خانم جولی هنرپیشه معروف هالیوود دلیل جالبی برای نداشتن موبایل دارد. این خانم برای اینکه از دست مزاحم تلفنی هایش که اغلب هواداران تیفوسی خودش و همسرش آقای پیت هستند تصمیم گرفت این وسیله ارتباطی را کلا کنار بگذارد تا هم خیال خودش و هم خیال هوادارانش را راحت کرده باشد.

ولادیمیر پوتین

قدرتمند‌ترین مرد روسیه تلفن همراه ندارد تا از سیاستمدارانی باشد که بدون این وسیله ارتباطی زندگی می کنند. آقای پوتین در ماموریت ها و سفرها برای تماس های فوری از موبایل همراهانش استفاده می کند و خودش شخصا یک تلفن همراه مستقل ندارد. یکی از دوستان پوتین در یک برنامه تلویزیونی دلیل نداشتن تلفن همراه را خارج از دسترس بودن رئیس جمهور روسیه عنوان کرد و گفت آقای پوتین اگر تلفن همراه داشت مدام زنگ میخورد و مجبور بود به همه آنها پاسخ دهد. اما به عقیده بسیاری از خبرنگاران پوتین به دلایل امنیتی از این وسیله استفاده نمی کند چون ممکن است مکالمات وی از طریق دستگاه های جاسوسی شنود شود.

آنگلا مرکل

در پی اخبار منتشر شده مبنی بر شنود مکالمات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان توسط سازمان جاسوسی آمریکا، «جورج الارد» بازرس کل آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مدعی شد گزارش های مطرح شده در مورد شنود مکالمات تلفنی خصوصی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان توسط این سازمان صحت ندارد. الارد در پاسخ به این موضوع در جمع دانشجویان دانشگاه پرینستون گفت: « اگر شما صدراعظم آلمان باشید، اصلا اجازه داشتن تلفن همراه ندارید.» با این حال مرکل طی تماسی با باراک اوباما از اقدامات NSA انتقاد کرد. اما دقیقا معلوم نیست خانم مرکل بالاخره موبایل دارد یا ندارد.

باراک اوباما

«جرج آلارد» بازرس کل آژانس امنیت ملی آمریکا در یکی از سخنرانی های خود اعلام کرد «باراک اوباما» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلفن همراه شخصی ندارد. او در ادامه سخنانش گفت با اینکه هیچ کشوری قدرت جاسوسی آمریکا را ندارد. احتمالا اوباما هم مانند همتای روسیاش به دلایل امنیتی تلفن همراه را کنار گذاشته اما این بار از دست نیروهای خودی!

خسروسینایی

کارگردان مطرح کشورمان نیز طی مراسمی اعلام کرد که موبایل ندارد. سینایی در اردیبهشت سال 92 وقتی برای اهدای جایزه نفر اول فیلم و عکس همراه تهران روی صحنه آمد گفت: «هنر سينما و كار با همين دوربين هاي موبايل براي آنها كه حتي هنرمند هم نيستند به ما زندگي خلاقي ميدهد كه ميتوانيم با آن زيباتر زندگي كنيم. البته من آدم بي موبايلي هستم اما به عكس علاقمندم.»

محمدعلی کشاورز

هنرمند پیشکوست کشورمان و بازیگر فیلم های ماندگار «پدرسالار» و «دلشدگان» نه تنها تلفن همراه ندارد بلکه در خانه اش اثری از تلویزیون و اینترنت نیز وجود ندارد تا به دور از تکنولوژی و رسانه زندگی کند.