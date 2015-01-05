اختصاص هفت میلیارد ریال به طرح ساماندهی اردوگاههای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی اردوگاههای راهیان نور عنوان کرد: انتقال ارزشها و آرمانهای دفاع مقدس به نسل های آبنده، وظیفه همگانی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در راستای صیانت از فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس ستاد ساماندهی اردوگاههای استان تاکنون ۴۴۸ میلیارد ریال به طرح اردوگاه شهید مهدی باکری به منظور ساخت سوله و تاسیسات مورد نیاز در خرمشهر اختصاص داده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان عنوان کرد: استان همدان از استانهای پیشتاز در اجرای طرح های ساماندهی اردوگاههای مناطق جنگی در کشور است.

وی افزود: فاز اول برای ساخت سوله و تاسیسات بهداشتی ویژه برادران و خواهران و در محوطه ای به اندازه یک هکتار در محدوده شهر خرمشهر اجرا شده که هر کدام از سوله ها ظرفیت پذیرش ۴۰۰ نفر از زائران مناطق دفاع مقدس را دارا است.

وی گفت: تا پایان سال جاری ۱۰۰ در درصد اعتبارات این طرح، به میزان هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تخصیص خواهد یافت که علاوه بر این پنج میلیارد ریال دیگر نیز در صورت تخصیص اعتبار صرف تکمیل طرح می شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: تاکنون ۱۳ هزار دانش آموز از ۱۶ مهر تا ۲۶ آذر ماه در قالب طرح راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شده اند و سفر نوروزی طرح راهیان نور از نیمه اسنفد ماه جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده خواهد بود.