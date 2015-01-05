عزت الله انتظامی دبیر افتخاری جشنواره فیلم «آوا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور برجیان دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن علمی و آفرینش‌های معلولان «آوا» به دیدار عزت‌الله انتظامی بازیگر سینمای ایران که پیش از این در نخستین دوره این جشنواره رییس هیات داوران جشنواره فیلم «آوا» بود، رفت.

در این دیدار حکمی از سوی برجیان به عزت‌الله انتظامی داده شد که طی این حکم او به عنوان دبیر افتخاری دائمی جشنواره برگزیده شد.

انتظامی برگزاری این چنین جشنواره‌هایی را بسیار مفید و موثر دانست و گفت: این برنامه‌ها بسیار تاثیرگذار هستند و بهتر است که ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه این حکم را با افتخار می پذیرد، اظهار کرد: این جشنواره اقدامات بسیار مفیدی انجام داده است، من خاطرم هست در جشنواره قبلی از من خواسته شد روی ویلچر در مقابل معلولان حرکت کنم. فکر می کنم این اقدامات در ذهن ماندگار می‌شود و می‌تواند در فرهنگ عمومی جامعه موثر باشد.

در ادامه مهیار خسروانی دبیر اجرایی جشنواره در این دیدار با اشاره به این‌که به دلیل عدم حمایت و کمبود بودجه نتوانسته‌اند دور دوم جشنواره را به موقع برگزار کنند، بیان کرد: تلاش‌های مجدد برای جذب حمایت مالی و معنوی جهت برگزاری دور دوم جشنواره آغاز شده و همه ما با برقراری فضای مثبت فرهنگی در دولت تدبیر و امید به برگزاری دور دوم جشنواره در کوتاه ترین زمان ممکن امیدوار هستیم.

نخستین دوره جشنواره دوسالانه فیلم «آوا» در فروردین ماه سال 1389 توسط انجمن علمی و آفرینش های هنری معلولان آوا آغاز شد. عزت الله انتظامی، پوران درخشنده، عزیزالله حمید نژاد، حسین مسلمی نائینی و مهدی هیات داوران این جشنواره بودند که 400 فیلم رسیده به دبیرخانه را داوری کردند و اختتامیه همزمان با روز جهانی معلولین در 12 آذرماه 89 برگزار شد.