هرمزگان در فضايی آرام اداره شد/با تمام توان به مقابله با فساد رفته ايم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری در ۲۹ آبان ماه سال ۹۲ به پیشنهاد وزیر كشور و با تصویب هیئت دولت به عنوان نخستین استاندار دولت تدبیر و امید در هرمزگان انتخاب و در روز چهارم آذرماه همان سال نیز به طور رسمی و با حضور دكتر رحمانی فضلی معارفه شد.

استانداری هرمزگان در گفتگویی عنوان كرد: بنده پیش از حضور در استان هرمزگان با افراد مختلفی مشورت کردم اما نمایندگان محترم، بنده را به هرمزگان نیاوردند ولی به توصیه وزارت کشور با آنها نشستی داشتم و با نقطه نظرات همدیگر آشنا شدیم. شایان ذکر است که نمایندگان محترم با حضور بنده در هرمزگان مخالفتی نداشتند و این عدم مخالفت موجب تسریع حضور بنده در استان شد و در ادامه با انتخاب و رای اعتماد دولت تدبیر و امید به عنوان استاندار هرمزگان انتخاب شدم. همچنین بنده از طریق یکی از نمایندگان ادوار مجلس با آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان ارتباط گرفته و با ایشان در خصوص حضور در استان هرمزگان مشورت داشتم.

وی ادامه داد: من خودم یک جنوبی ام و مسائل و مشکلات این مناطق را به خوبی درک کرده و نسبت به استان هرمزگان نیز تا حدود زیادی آشنایی داشتم و توانمندی ها و استعدادها و نقاط ضعف و قوت استان را می شناختم و با برنامه به هرمزگان آمدم. در روز رای اعتماد دولت به اینجانب از ظرفیت ها و استعدادها و امکانات هرمزگان گزارش دادم .

استاندار هرمزگان در خصوص نگاه کلی و استراتژیک نسبت به توسعه هرمزگان، بیان داشت: نگاه بنده متناسب با نگاه دولت تدبیر و امید است و معتقدم ما باید با توجه ویژه به تمرکززدایی به استعدادها و توانمندی های تمامی مناطق استان هرمزگان توجه کنیم نه اینکه تنها به فکر توسعه یک شهر و یا یک منطقه باشیم. سراسر هرمزگان پر از ظرفیت برای توسعه و پیشرفت است که می توان با سرمایه گذاری شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای آن مناطق بود اما متاسفانه در گذشته تنها بندرعباس و مناطق آزاد قشم و کیش مورد توجه قرار گرفته و به سایر شهرستان های هرمزگان کم توجهی شده است اما در دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری در مناطق مختلف هرمزگان به طور جدی پیگیری شد که طرح های توسعه جاسک و سواحل مکران و صنایع انرژی بر پارسیان (گاوبندی) نمونه های بارزی در این خصوص هستند.

وی خاطرنشان کرد: نكته مهمتر اینكه تنها شهرستانی كه به جز مركز استان در آن كارخانه است، بندرخمیر است و باید توجه داشته باشیم همان گونه كه ایران تنها تهران نیست، استان هرمزگان نیز تنها قشم و كیش نیست و باید به تمامی نقاط توجه یکسان داشته باشیم متاسفانه در قشم نیز بخش عمده آن به ویژه روستاها مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته که عدم تامین آب شرب و قاچاق بخشی از این معضلات است، ما در هرمزگان به دنبال توسعه همه جانبه و دریا محور هستیم.

جادری با اشاره به بزرگترین دستاورد این یک ساله، اظهار داشت: در ابتدا به نظر بنده سفر روحانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به هرمزگان یکی از رویدادهای مهم در طول این مدت بود به طوری که دکتر روحانی در نخستین سال فعالیت دولت تدبیر و امید در دومین سفر استانی خود به هرمزگان سفر کردند که طرح ها و برنامه هایی که به دنبال این سفر مصوب شد خود دستاوردی بزرگ برای توسعه هرمزگان محسوب می شود. توجه ویژه به توسعه شهرستان جاسک و تبدیل این منطقه به دومین ترمینال صادرات نفت ایران که در ادامه با طرح تبدیل جاسک به منطقه آزاد تجاری و صنعتی همراه شد، دستاوردی بزرگ برای هرمزگان محسوب می شود. همچنین در این مدت طرح های منطقه آزاد هرمز و منطقه ویژه هنگام پیگیری و به نتیجه رسید، سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیاری به هرمزگان دعوت شدند و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گرفت و سرمایه گذاران بسیار خوبی را جذب کردیم.

وی افزود: در شهرستان محرومی همچون بشاگرد که تا پیش از این به اشتغال و تولید در این منطقه توجه چندانی نشده بود ما با برنامه ریزی، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در این شهرستان را پیگیری کردیم. در مجموع تمامی این تلاش ها در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای مردم هرمزگان صورت گرفت و چشم انداز آینده استان در بحث فولاد و توسعه بندر شهید رجایی بسیار با اهمیت و مهم است که ماحصل سفر رئیس جمهور به هرمزگان بود، امروزه توسعه هرمزگان از پارسیان (گاوبندی) تا شرق مورد توجه جدی دولت است و حركت شتابان استان به سوی پیشرفت و تعالی آغاز شده است.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا از نامه نگاری نمایندگان با رئیس جمهور گله مند هستید، تصریح كرد: در طول این مدت اتفاقات و مباحث بسیاری پیش آمد نامه نگاری نمایندگان حق قانونی آنهاست اما باید صادقانه بگویم به نظرم نگارش این نامه ضرورتی نداشت و کشاندن این مباحث به سطح جامعه به سود عموم مردم نبوده چرا كه در پس این ناهماهنگی ها مردم ضرر خواهند کرد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: به جرات می توانم ادعا کنم که در یک سال گذشته هرمزگان در فضایی کاملا آرام در میان تمامی گروه های اصلاح طلب و اصولگرا اداره شده و بنده در تعامل با احزاب و گروههای سیاسی طبق سیاست دولت رویه اعتدال و تدبیر را در پیش گرفتم و مدیران جدید نیز در استان با همین ملاک انتخاب شدند، اخیرا نیز نشستی با احزاب و تشكل های سیاسی داشتم و از دیدگاه های آنها بهره بردم.

جادری در مورد استفاده از نیروهای اهل سنت و بانوان در هرمزگان، گفت: اعتقاد بنده بر این است که شیعه و سنی باید برادرانه در کنار یکدیگر زندگی کنند و لازم است تا از ظرفیت تمامی اقوام و مذاهب در توسعه و پیشرفت استفاده کرد. خوشبختانه در هرمزگان فضای برادری و وحدت به خوبی میان اهل سنت و شیعه وجود دارد. در راستای استفاده از ظرفیت های اهل سنت معاون برنامه ریزی استاندار، دو فرماندار بستک و سیریک، سه معاون فرماندار پارسیان، جاسک و بندرخمیر و پنج بخشدار مرکزی قشم، مرکزی جاسک، جناح، رویدر و مهران از میان نیروهای اهل سنت انتخاب شدند كه عموما نیروهای توانمند و كارآمدی هستند، اینها همه نشان می دهد كه تدبیر و عقلانیت راهبرد عملی مدیران در مسیر توسعه استان است.

استاندار ادامه داد: همچنین بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند که نقش زنان در تربیت جامعه و آینده سازان کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. اما در عرصه مدیریتی نیز برای نخستین بار یک فرماندار زن در هرمزگان و چهارمین فرماندار زن كشور که فرماندار قشم بود در هرمزگان منصوب شد و ما بخشدار زن نیز منصوب کردیم که با توجه به توانمندی های بسیار بالای زنان هرمزگانی باید از ظرفیت آنان بیشتر استفاده کرد.

وی اضافه كرد: بیش از ۱۰۰ تغییر مدیریتی در هرمزگان در حوزه های مختلف انجام شده و قطار مدیریتی هرمزگان روی ریل قرار گرفته است. در واقع از روزی كه دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر روحانی روی کار آمد این قطار روی ریل قرار گرفت و برنامه ریزی ها برای رقم خوردن تحولاتی بزرگ و پیشرفت هرمزگان آغاز شد و در مدت یک سال گذشته توانستیم بخشی از این برنامه ها را عملیاتی کنیم و در آینده شاهد تحولات بیشتری خواهیم بود كه همدل و متحد برای فردای بهتر هرمزگان گام برداشته و برمی داریم.

استاندار هرمزگان در این خصوص كه عده ای معتقدند پروژه هایی که در دهه فجر و هفته دولت طی یک سال گذشته افتتاح شد، مربوط به دولت قبل بود، عنوان كرد: شاید این پروژه ها در دولت قبل آغاز شده بود اما بخش عمده ای از این پروژه ها، طرح های نیمه کاره بودند که با تدبیری که در دولت یازدهم صورت گرفت، تکمیل و به بهره برداری رسیدند كه حاصل مدیریت، نظارت و جذب اعتبارات بود.

جادری با اشاره به مشکلات عمده در راه پیشرفت هرمزگان، بیان داشت: کمبود اعتبارات یکی از عمده ترین مشکلاتی است که این استان با آن مواجه است. متاسفانه در سال گذشته بخش کمی از اعتبارات هرمزگان با توجه به مشکلات اختصاص پیدا کرد اما این روند طی سال جاری بهتر شده و امیدوار هستیم اعتبارات استانی به طور کامل تخصیص یابد.

وی تصریح کرد: هرمزگان استانی پردرآمد است و اگر طرحی که از سوی وزیر کشور مبنی بر اداره استان ها با استفاده از درآمدهای استانی مطرح شده، اجرایی شود، استان هرمزگان می تواند به راحتی خود را اداره کند و همچنین نباید تنها متکی به اعتبارات دولتی باشیم، بلکه باید ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی را نیز به کار بگیریم. وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل از دیگر خطراتی است که هرمزگان را با مشکلات بسیاری مواجه می کند که با توجه به وقوع این بلایای طبیعی لازم است تا آمادگی بسیار بیشتری در برابر حوادث داشته باشیم. قاچاق از دیگر معضلات استان است كه باید علمی با آن مقابله كرد.

وی ادامه داد: فساد اقتصادی ریشه در فساد اداری دارد و بنده با تمام توان و با استفاده اهرم های نظارتی به مقابله با این مسیر رفته ام و به لطف خدا فضای خوبی در این خصوص ایجاد شده اما موضوع زمین خواری در كمیته مخصوص خود پیگیری و در آینده در مورد آن اطلاع رسانی می شود. مقابله با فساد خواست حقیقی مقام عظمای ولایت و ریاست دولت تدبیر و امید است که آزاد سازی اخیر ۹۰۰ هكتار زمین در خمیر تنها بخشی از این اقدامات بود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به مشکل قاچاق و به ویژه قاچاق سوخت در این استان، گفت: بنده در مبارزه با قاچاق اعتقاد دارم نباید تنها به برخوردهای قهری بسنده کرد چون قاچاق ناشی از مشکلات اقتصادی و اشتغال بوده است. در این خصوص باید برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در دستور کار قرار گیرد که ما نیز چنین برنامه هایی داشته ایم. همچنین بنده طرحی را مبنی بر فروش قانونی سوخت از طریق تعاونی های مرزنشینان ارائه دادم که مورد موافقت وزیر نفت نیز قرار گرفت و معتقدم با ایجاد اشتغال می توان قاچاق را کاهش داد و باید مقابله با قاچاق را علمی و كارشناسی كنیم.

جادری در پایان این گفتگو عنوان كرد: از مردم خوب و شریف هرمزگان و همچنین، گروهها، احزاب، تشكل ها، ائمه محترم جمعه مخصوصا آیت الله نعیم آبادی ، ستاد دكتر روحانی در استان و جامعه اهل سنت، بابت همراهی خوبی که با دولت تدبیر و امید و اینجانب در استان هرمزگان داشتند، تشکر و قدردانی می کنم و به آنها اعلام می کنم که بنای دولت خدمت صادقانه به مردم است و در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد. بنده به عنوان استاندار هرمزگان این اطمینان را به مردم شریف و ولایتمدار هرمزگان می دهم كه به خوبی بر مشكلات و پتانسیل های استان واقف بوده و از تمام ظرفیت برای حل مشكلات آنان استفاده كرده و كارنامه عملی دستگاه های اجرایی استان در معرض قضاوت افكار عمومی قرار می گیرد.