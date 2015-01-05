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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

شورای عالی اداری تصویب کرد؛

تعیین تكلیف نیروهای مازاد دستگاه‌ها/ جابه‌جایی نیروها امکان‌پذیر شد

تعیین تكلیف نیروهای مازاد دستگاه‌ها/ جابه‌جایی نیروها امکان‌پذیر شد

شورای عالی اداری با بررسی شرایط و نحوه تعیین تكلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی، دستور جابه جایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مركز دستگاه‌ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی اداری ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.

در این نشست که وزرای دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی ،آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، در تداوم مباحث جلسات گذشته این شورا، بخشی از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

شرایط و نحوه تعیین تكلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی كه بر اساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته باشند و نحوه انقال و جابه جایی این نیروها با رعایت قوانین مربوطه در این دستور العمل مشخص شده است.

استانداری ها نیز موظف شدند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابه جایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مركز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

کد مطلب 2456541

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