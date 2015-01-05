به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی اداری ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.



در این نشست که وزرای دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی ،آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، در تداوم مباحث جلسات گذشته این شورا، بخشی از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.



شرایط و نحوه تعیین تكلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی كه بر اساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته باشند و نحوه انقال و جابه جایی این نیروها با رعایت قوانین مربوطه در این دستور العمل مشخص شده است.



استانداری ها نیز موظف شدند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابه جایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مركز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.