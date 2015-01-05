بازسازی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد تا عید

محمدعلی ایلخانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تاپایان سال ترمینال یک فرودگاه مهرآباد بازسازی شده و در اختیار پروازهای داخلی قرار می‌گیرد، گفت: برنامه ای برای انتخاب مشاور بین الملی برای بازنگری در طرح فرودگاه مهرآباد داریم تا آن را به فرودگاهی زیبا و شایسته برای مردم تهران تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه چند سرمایه گذار داخلی برای این فرودگاه اعلام آمادگی کرده اند، اظهار داشت: چند شرکت هواپیمایی علاقه مند به بازسازی و بهسازی فرودگاه مهرآباد هستند که به زودی با آنها قرارداد بسته می شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با یک شرکت خارجی ارتباط برقرار کردیم که وسیله ارتباطی بین ترمینال ها به هواپیماها را خریداری کنیم که اولین پروژه در فرودگاه مشهد به اجرا می رسد، بیان کرد: پنج AIRBRIDGE برای مشهد خریداری می‌کنیم که تا 6 ماه آینده حمل و نصب می شود.

ایلخانی با بیان اینکه خوشبختانه پروژه نیمه تمام در کشور نداریم، بیان کرد: در ساخت فاز 2 فرودگاه امام هم تعریف یک نت ورک اختصاصی برای اتصال فرودگاه امام به مهرآباد و در آینده به فرودگاه پیام داشته ایم.

وی تصریح کرد: برای ساخت فاز دوم فرودگاه امام برای 20 میلیون مسافر و یک باند پروازی حداقل 3 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که وزیر پیشنهاد داد که هم شرکت فرودگاه های کشور و بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند تا فاز دوم را راه اندازی کنیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه هیچ طرحی در فاز یک برای ساخت ترمینال نداریم و تمرکز بر فاز دو است، افزود: طرحی از سوی فرانسوی‌ها و مالزیایی ها ارایه شد که همه اینها در قالب طرح است و نیاز به مشاور بین المللی داریم تا این طرح ها را بررسی کند.

ایلخانی با اشاره به اینکه امسال در بودجه عمرانی فرودگاه های کشور بودجه قابل ملاحظه ای برای ساخت فرودگاه امام در نظرنگرفتیم، بیان کرد: اما در سال 94 بودجه مناسب برای شروع عملیات اجرایی شرکت فرودگاه در نظر می‌گیریم و امیدواریم با سرمایه گذاران داخلی و خارجی این پروژه را انجام دهیم.

وی با اعلام اینکه کار اجرایی ترمینال یک را شروع کردیم، اظهار داشت: تاپایان سال و قبل از عملیات نوروزی حدود 16 هزار مترمربع به فضای ترمینال فعلی اضافه می کنیم.