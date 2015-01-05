به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرکی با اشاره به دیدار دوستانه فولاد مبارکه سپاهان مقابل ملوان اظهار داشت: هدف ما از برگزاری بازی‌های دوستانه شناخت بهتر نسبت به بازیکنان جدیدی است که جذب کرده‌ایم. این دیدار هم دومین بازی دوستانه ما در اردوی کیش بود و امروز آخرین جلسه تمرین خود را انجام خواهیم داد و سایر دیدارهای دوستانه را در اصفهان و تهران انجام خواهیم داد.

وی درباره تغییر و تحولاتی که در تیم امید به وجود آمده،‌ تصریح کرد: از آمدن مربیان داخلی به جای مربیان خارجی احساس خوبی دارم. با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم اما مربیان داخلی این توانایی و شایستگی را دارند که در این مدت انضباط را بر تیم حاکم کنند و با توجه به ارتباطی که با بازیکنان برقرار می‌کنند بتوانند به اهداف خود هر چه زودتر برسند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان تصریح کرد: انتخاب‌های خوبی انجام شده و من به نتیجه‌گیری این تیم امید دارم و خوشبین هستم که بتوانیم نتایج لازم را در مسابقات انتخابی المپیک به دست بیاوریم.

وی با اشاره به پیروزی یک بر صفر ایران مقابل عراق، و اینکه آیا برگزاری این دیدار با توجه به اینکه احتمال دارد دو تیم در مرحله حذفی به یکدیگر برسند، درست بوده یا خیر، گفت: این دیدار از قبل هماهنگ شده بود و با توجه به اینکه تیم ملی دیدارهای دوستانه نداشته بود تعهدی وجود داشت که این بازی انجام شود.

فرکی افزود: به هر حال هر بازی شناخت خوبی به کادر فنی در بخش‌های مختلف می‌دهد. کادر فنی تیم ملی هم در نیمه اول اولویتش روی بازیکنانی بود که در لیگ بازی کردند و آنها هم عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه بازی نفراتی جایگزین شدند که بازیکنان اصلی ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا را تشکیل می‌دادند. عملکرد تیم ملی به خصوص در نیمه اول بسیار خوب بود و در مجموع بازی متعادلی را شاهد بودیم. عراق هم یک پنالتی از دست داد و به نظر می‌رسید که شرایط و نتیجه بازی در یک سطح بود. ضمن اینکه دو تیم قصد نداشتند دست یکدیگر را رو کنند اما این پیروزی روحیه خوبی به بازیکنان ما می‌دهد و این را به فال نیک می‌گیریم.

سرمربی سپاهان با اشاره به اهداف تیم سپاهان در لیگ برتر تصریح کرد: با توجه به افتخارات و قدرت سپاهان تلاش می‌کنیم تا در آسیا گام‌های محکمی برداریم و به دنبال قهرمانی هم هستیم. امیدوارم که بتوانیم به این موضوع دست پیدا کنیم و عملکرد خوبی در لیگ داشته باشیم.