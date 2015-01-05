۱۴ پایگاه فوریت پزشکی در سطح شهرستان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی ظهر دوشنبه در افتتاح ساختمان اورژانس در جمع خبرنگاران افزود: هزینه آن در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد: فرمانداری موافقت خود را در راستای تبدیل کانکسهای موجود در سطح شهرستان به ساختمان فوریتهای پزشکی اعلام کرده است.
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه توجه به پایگاه های فوریت های پزشکی در دستور کار فرمانداری است، افزود: توجه به این مهم باعث ارائه خدمات بهتر به مردم می شود.
فرخی تاکید کرد: فرمانداری شهرستان آمادگی ساخت ساختمان برای این پایگاهها را دارد تا از این کانکسها در سایر محورها استفاده شود.
وی اعتبار تخصیص یافته برای برای ساختمان فوریت های پزشکی را ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و یاد آورشد: تحقق این مهم باعث ارائه خدمات بهتر به مردم می شود و کارکنان در حوزه درمان به صورت مطلوب تر خدمات ارائه بدهند.
فرماندار زنجان تاکید کرد: اجرایی شدن این تصمیم علاوه بر اینکه باعث میشود کانکسها آزاد شود به تعداد کانکسها در سایر محورها اضافه میشود.
فرخی گفت : تحقق این مهم سبب میشود سطح پوشش و امدادرسانی نیز در استان و به ویژه شهرستان ارتقاء پیدا کند.
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