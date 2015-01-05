اتلاف انرژی در ساختمان های گلستان ۴۰۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان فرحناکی ظهر دوشنبه در جلسه خبری با خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان اظهار کرد: مصرف خانگی گاز ما در استان منطقی نیست و علت هم علاوه بر مصرف بالای مشترکین وجود ساختمان ها ی بی کیفیت است که موجب شده است مصرف گاز ما در بخش خانگی استان بالاتر از میانگین کشوری باشد.

رییس امور پژوهش شرکت گاز استان از اتلاف ۴۰۰ درصدی انرژی در ساختمان های استان خبر داد و گفت: بخش زیادی از گازبهایی که توسط مشترکین پرداخت می شود در واقع هزینه اتلاف انرژی است.

وی بیان کرد: در حوزه صنایع قانون ممیزی صنایع در بخش انرژی وجود دارد که تاکنون با وجود این که اعلام کرده ایم به صورت رایگان ممیزی صنایع را انجام می دهیم اما هیچ واحد صنعتی داوطلب انجام این کار نشده است.

وی تصریح کرد: در رابطه با کاهش مصرف انرژی با اداراتی مانند شهرداری و نظام مهندسی و بنیاد مسکن تفاهم نامه های امضا کرده ایم و در تمام مراکز پیش دبستانی هم کتاب واحد کار انرژی برای کودکان آموزش داده می شود تا نسل بعدی ما نسلی بیگانه با اتلاف انرژی باشد.

آبگرمکن مخزن دار پراتلاف ترین سامانه گرمایشی است

وی موتورخانه های موجود در ساختمان ها، آبگرمکن های مخزن دار و بخاری ها را بالاترین مصرف کنندگان گاز خانگی عنوان کرد و گفت: ۵۰ درصد مصرف انرژی در ساختمان هایی که آبگرمکن مخزن دار دارند مربوط به آبگرمکن است که باید مدیریت و یا تعویض شود.

دبیر کارگروه انرژی استان گلستان در ادامه راهکارهای کاهش مصرف انرژی را در سه بخش فرهنگی، معماری و تاسیسات عنوان کرد و گفت: معماری ساختمان ها هم موجب اتلاف گسترده انرژی می شود و در کنار آن استفاده از وسایل تزیینی گرمایشی مانند شومینه که خطرات فراوانی هم ایجاد می کند باید در ساختمان ها محدود شود.