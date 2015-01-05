کاهش هشت درصدی ثبت ازدواج در همدان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی شهرستان همدان با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که درسال های اخیر درحوزه ازدواج جوانان وجود داشت عدم همکاری دانشگاه ها در اجرای برنامه ها بود، گفت: در سالجاری این وضعیت بهبود یافته است.

ربانی مهر با اشاره به اینکه برخی سمن‌ها فعالیت‌های خودجوشی در حوزه ازدواج جوانان انجام می‌دهند که بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی آنرا به راحتی انجام نمی دهند، افزود: دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی همدان کارگاه ها و کلاس های مختلفی برای ازدواج دانشجویان برگزار کردند.

وی گفت: باید به مسائل فرهنگی توجه بیشتری شود و در این زمینه از دانشگاه انتظار بیشتری داریم چرا که جمعیت دانشگاه ها جمعیتی جوان است.

وی برگزاری نشست‌ها و جلسات پرسش و پاسخ در حوزه مسائل جوانان را مفید و اثرگذار دانست و یکی از مشکلات در این حوزه را نبود سالن برای برگزاری اینگونه جلسات عنوان کرد و ادامه داد: شهرداری و اداره ارشاد اسلامی سالن‌های مناسبی برای برگزاری برنامه های مختلف درحوزه جوانان دارند اما متاسفانه این دستگاه‌ها با وجود داشتن ردیف اعتبارات فرهنگی برای برگزاری جلسات طلب هزینه می کنند.

ربانی‌مهر با بیان اینکه شهرداری باید در این حوزه فعالیت کند، عنوان کرد: شهرداری فرهنگسازی در امر ازدواج را در اولویت‌های فرهنگی خود قرار نداده و در فرهنگسراها اتفاق خاصی روی نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد و ازدواج از مشکلات حوزه فرهنگی شهر همدان است و با تاکید براینکه در بحث ازدواج همدان نسبت به میانگین کشوری در وضعیت مطلوب تری قراردارد، گفت: در ۹ ماهه سالجاری هشت درصد آمار ازدواج کاهش و هفت درصد طلاق افزایش یافته است.

ربانی مهر با تاکید براینکه دستگاه ها باید توجه بیشتری به مسائل فرهنگی جوانان داشته باشند، یادآورشد: متاسفانه در این زمینه دستگاها همکاری خوبی با سمن ها ندارند و در بعضی موارد به قدری بد برخورد می کنند که سمن ها حاضر به فعالیت در این حوزه نمی شوند.

وی در پایان ازبرگزاری نمایشگاه جهیزیه از یکم تا ششم بهمن ماه درمحل دائمی نمایشگاه ها بین المللی همدن خبر داد و افزود: در این نمایشگاه دو سالن به خرید جهیزیه و یک سالن به غرفه‌های فرهنگی اختصاص داده می شود.

مجتبی زارعی رئیس اداره اجتماعی فرمانداری همدان هم در این جلسه با بیان اینکه در شهرستان همدان ۲۷ سازمان مردم نهاد درزمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی فعالیت می کنند، گفت : ۱۲ سمن در یک سال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند که در بحث فعالیت سمن ها آمار خوبی است.