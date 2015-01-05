اعتراض کارگردان مستند داستانی «حق کپی رایت محفوظ است؟»

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه رحیم نژاد در این متن آورده است:

به نام خدا

جناب آقای رضاداد؛ سلام

اینجانب روزبه رحیم نژاد 3 سال از زندگی‌ام را صرف تحقیق و فیلمبرداری در خصوص سوژه‌ای کردم که به تصور بنده حقیر گره گشای بخش بزرگی از مشکلات اهالی هنر و صاحبان فکر و اندیشه خواهد بود، پس به اندازه بضاعت، مستندی در مورد معضلات و مشکلات عدم رعایت کپی رایت در ایران تهیه و تولید کردم که به گفته اهالی فن، فیلمی تاثیر گذار در این زمینه است اما در کمال ناباوری دیدم این مستند حق ورود به بخش مسابقه سینمای مستند را نیافت و پیگیری‌های این حقیر در مورد چرایی این اتفاق هم بی نتیجه ماند. در نهایت با نگارش این یادداشت می‌خواهم از مسئولان برگزاری، دلیل حذف اثرم از بخش مستند جشنواره سوی سوم جویا شوم.

روزبه رحیم نژاد 15/10/93

به گزارش مهر، مستند داستانی «حق کپی رایت محفوظ است؟» به نویسندگی و کارگردانی روزبه رحیم نژاد در خطی داستانی به بهانه آثار شهری لاله اسکندری به مشکلات کپی رایت در ایران از دیدگاه افرادی مانند حجت السلام نیکی ملکی مشاور وزیر ارشاد، حسین زندباف، مرتضی شایسته، امیرعباس گردان، دکتر امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و زینب تعالی حقوقدان و عرفان نظرآهاری می‌پردازد.

از عوامل این مستند می‌توان به مدیر فیلمبرداری: مرتضی درویش خانی، صدابردار: حسام شریعت احمدی، مجری طرح: سودابه سیه پوش، تدوین: شوکا زندباف و تهیه کننده: روزبه رحیمی نژاد، اشاره کرد.

روزبه رحیمی‌نژاد کارگردان و تهیه کننده این فیلم، پیش از این ساخت مجموعه 42 قسمتی مستند هنرمندان با محوریت زندگی حرفه‌ای اهالی سینما چون بهروز افخمی، رسول صدرعاملی، علیرضا زرین دست و رویا تیموریان را در کارنامه خود به ثبت رسانده است و ساخت مجموعه‌های مستندی چون «تمشک»، «سایه روشن»، «دربست باغ وحش»، «کودکان رنج» و فیلم مستند «کودکی گمشده» هم از دیگر آثار مستند روزبه رحیم نژاد هستند.