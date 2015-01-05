آغاز روایت زندگی 8 اعدامی/ فراخوان جشنواره «تدبیر قلم» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کان را که خبر شد خبری باز نیامد» به نویسندگی و کارگردانی ماهی عظیمی از 20 دی ماه لغایت 22 بهمن ماه 93 هر شب ساعت 18 بجز شنبه ها در محل باغ موزه قصر اجرا می شود.

نمایش «کان را که خبر شد خبری باز نیامد» داستان 8 مرد متهم به قتل است. این 8 مرد هر کدام روبروی نیمکتی قرار می گیرند که ملاقاتی آنها روی آن نشسته است. آنها برای اولین بار می توانند حقیقت را افشا کنند و آزادی خویش را بدست آورند؛ 8 زندگی که از 8 اعدامی حقیقی گرفته شده است. هیچ دروغی روی این صحنه نخواهد رفت و مخاطب تنها زندگی یک زندانی را دنبال خواهد کرد.

یکی از مهمترین ویژگی های اجرای این نمایش که در فضایی حقیقی و زندگی هایی که از حقیقت گرفته شده اجرا می‌شود، حضور نابازیگرانی همچون حمید موذنی و همسرش هما تنها است که روبروی هم در صحنه حضور دارند و این گروه نمایش را به عنوان بازیگر همراهی می کنند.

این نمایش برای بازیگران و نابازیگران موقعیت یک پروژه نمایش درمانی را محیا می کند و همچنین حضور در موزه زندان قصر، مبحث نمایش کاربردی را میسر می کند. مسیر حرکت مخاطب در این نمایش به شکلی است که تماشا برای او تبدیل به یک تجربه می شود. در این تجربه مخاطب در موقعیت خانواده یک زندانی چشم در چشم زندانی با او هم کلام می شود.

در این نمایش بازیگرانی چون ایمان اصفهانی، مسعود بلبلی، منصوره پسندیده، حسام توحیدی، طاها تقی زاده، فاطمه حاجیلو، مهشید سیاه تیری، سونیا شیرازی، محمد طهماسبی،مجتبی طالب نژاد، بهرام عباسی فرد، محمد رضا فرزام، نازنین فاطمه واحد، مصطفی کبودی، سارا معماری، حسین منفرد، حمید موذنی، وحید موسوی، سعید نقی لو، ابوالفضل نصیری و نهال یوسفی ایفای نقش می کنند.



نمایش «کان را که خبر شد خبری باز نیامد» به نویسندگی و کارگردانی ماهی عظیمی از 20 دی ماه لغایت 22 بهمن ماه 1393 هر شب ساعت 18 بجز شنبه ها در محل باغ موزه قصر اجرا می شود.

ساختمان زندان سیاسی باغ موزه قصر در انتهای خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع خیابان دکتر شریعتی، میدان پلیس واقع شده است.

اعلام فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی «تدبیر قلم»

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی «تدبیر قلم» را 21 بهمن‌ماه 93 برگزار می کند.

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با توجه به اهداف تربیتی و آموزشی هنر نمایش و نقش موثر آن در توانمند سازی افراد معلول و کارکرد اجتماعی آن به ویژه در ارتقا سطح آگاهی عمومی، انتقال مفاهیم به مخاطبین با تاکید به تغییر نگرش جامعه و پیشگیری از گسترش عوامل ایجاد کننده ناتوانی، ضرورت تدوین آثار نمایشی با بن مایه معلولیت و مسائل مرتبط با آن را دو چندان می کند.

با توجه به خلاء موجود در زمینه متون نمایشی مرتبط و به منظور دستیابی به مجموعه ای از آثار نمایشی کیفی و استاندارد، معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به دبیری و میزبانی استان چهارمحال وبختیاری، نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی رادر تاریخ 21 بهمن ماه 93 برگزار می کند.

آثار رسیده به دبیرخانه باید با تاکید بر محورهای زیر باشند:

معلولین وبرابر سازی فرصت ها در تمامی عرصه های اجتماعی،آموزشی، فرهنگی و هنری

ارتقا سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش نسبت به افراد دارای معلولیت

تلفیق اجتماعی فرد معلول وکمک به مشارکت های وی در جامعه

پیشگیری از معلولیت ها و تشدید آن

توانمند سازی افراد معلول

درونی سازی الگوهای رفتار اخلاقی، رشد دیدگاه همدلی وارزش های مثبت فرهنگی

تقویت حس مسئولیت پذیری و پرورش نگرش مطلوب اجتماعی واحترام به حقوق معلولین ومنزلت آنان

شناخت و درک معلولین و بر قراری ارتباط سالم به دو از هرگونه تفاوت

تاکید بر نگرش مثبت خانواده به فرزند دارای معلولیت وکمک به شکوفائی توانایی ها ی بالقوه وی

علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را بخش های نمایشنامه نویسی صحنه ای کودک ودنوجوان و عروسکی با توجه به محور های اشاره شده تا تاریخ 12 بهمن ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. هیات داوران پس از بازخوانی آثار، تعداد 10 نمایشنامه را به عنوان برگزیده و بدون در نظر گرفتن الویت انتخاب خواهد کرد.