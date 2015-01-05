به گزارش خبرگزاری مهر، كارشناسان در این نشست به بررسی موانع و مشكلات امكان حضور هنرمندان و ورزشكاران در صحنههای تبلیغاتی و ارائه راهكارهای اجرایی و قانونی خواهند پرداخت.
بیش از ۲۰ تن از كارشناسان، هنرمندان و ورزشكاران از جمله احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، دبیر عضو شورای شهر تهران، ضرغامی مدیركل ارشاد استان تهران، مهدویمهر مدیركل تبلیغات صدا و سیما، حجتی مدیركل تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، روستا استاد دانشگاه در حوزه تبلیغات و برند، ناظمی مدیركل روابط عمومی وزارت ورزش، تركمن رئیس انجمن شركت های تبلیغاتی ایران، دوختهچی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات، ساعی عضو شورای شهر تهران و بسیاری دیگر در این نشست به بررسی موضوع میپردازند.
بر اساس این گزارش، نشست مذکور فردا سهشنبه 16 دی ماه 1393 از ساعت 17 تا 19 در دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها برگزار میشود و حضور علاقهمندان و دانشجویان رشتههای روابط عمومی، روزنامهنگاری و تبلیغات در آن آزاد است.
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